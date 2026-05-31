سبعين عاماً لشرطة دبي: تطور وتطور في منظومة الأمن والشرطة في دبي

محمد بن راشد أثناء تدشين أول خدمة إلكترونية في شرطة دبي بحضور بطي آل مكتوم وعبد الله بالهول عام 1979 تحتفي القيادة العامة ل شرطة دبي بالذكرى السبعين لتأسيسها، حيث انطلقت مطلع يونيو عام 1956، في رحلة مؤسسة ارتبطت بتحولات دبي الكبرى، وواكبت نهضتها العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، وأسهمت في ترسيخ بيئة آمنة مكّنت الإمارة من التحول إلى مركز عالمي للعيش، والعمل، والسياحة، والاستثمار.

وبرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تأسست منظومة أمنية متطورة جعلت من الأمن والاستقرار ركيزة أساسية لمسيرة التنمية والازدهار في إمارة دبي ودولة الإمارات. وشكّل إصدار المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عام 1968، مرسوماً بتعيين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائداً عاماً للشرطة والأمن العام في دبي، محطة مفصلية في تاريخ المؤسسة الشرطية، إذ جاء القرار في مرحلة كانت فيها دبي تمضي بثقة نحو بناء مؤسساتها الحديثة، وتحتاج إلى جهاز أمني قادر على مواكبة التحولات المتسارعة التي بدأت ملامحها تتشكل في الإمارة





