سبب شعور كبار السن بالبرد: دراسة تكشف آليات إنتاج الحرارة

دراسة في نيتشر عن تراجع كفاءة الدهون البنية مع التقدم في العمر. كيف يفسر هذا السبب شعور كبار السن بالبرد وكيف يمكن عكس الآثار عبر أدوية مستهدفة.

أظهرت دراسة علمية حديثة نشرتها مجلة نيتشر في 11 نوفمبر 2026 أن الشعور المتزايد بالبرد لدى كبار السن ليس مجرد نتيجة طبيعية للشيخوخة، بل يعود إلى خلل دقيق في الآليات البيولوجية الداخلية. كشف باحثون في مؤسسة سيتي أوف هوب البحثية والطبية عن أن تراجع كفاءة نظام إنتاج الحرارة في الجسم يتجاوز أسباب الدورة الدموية أو الكتلة العضلية، ليركز على فعالية الأنسجة الدهنية المتخصصة. توضح النتائج أن هذه الأنسجة تفقد قدرتها على الاستجابة السريعة للإشارات العصبية والمناعية، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في قدرة الجسم على الحفاظ على دفئه.

آلية عمل الدهون البنية والبروتين UCP1

تستند هذه الآلية البيولوجية إلى نوع متخصص من الأنسجة الدهنية يُعرف باسم الدهون البنية أو الدهون المولدة للحرارة، والتي تعمل بمثابة مدفأة داخلية للجسم. تتميز خلايا هذه الدهون بمستويات متفاوتة من بروتين يسمى UCP1، وهو عنصر حاسم في تحويل الطاقة المخزنة مباشرة إلى حرارة بدلاً من إنتاج ATP. كانت أبحاث سابقة للفريق ذاته قد حددت وجود مزيج من الخلايا الغنية بهذا البروتين والأخرى الأقل نشاطاً، مما يخلق احتياطياً يمكن للجسم تفعيله عند الحاجة لتدفئة الجسم.

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تعمل هذه المنظومة عبر تعاون دقيق بين الأعصاب والخلايا المناعية والأنسجة الدهنية، حيث ترسل إشارات فورية عند انخفاض درجات الحرارة لتحفيز الخلايا الأقل نشاطاً على إنتاج الحرارة. مع تقدم العمر، يتغير نمط هذا التواصل، مما يجعل استجابة الأنسجة الدهنية أبطأ وأقل كفاءة في معالجة هذه الإشارات. لم تفقد الأنسجة قدرتها التامة على الإنتاج، لكنها أصبحت أقل حساسية للحوافز التي تدفعها للعمل بكامل طاقتها.

تأثير التقدم في العمر على استجابة الجسم

أظهرت التجارب المخبرية التي أجريت على الفئران المسنة أن الأنسجة الدهنية المولدة للحرارة تحتفظ بقدرتها الفسيولوجية على رفع مستوى نشاطها، إلا أن زمن الاستجابة للإشارات العصبية والمناعية يطول بشكل ملحوظ. هذا التأخير في التفعيل يجعل الحفاظ على درجة حرارة الجسم الثابتة أكثر صعوبة ومجهدة عند تعرض الشخص للبرد، حتى لو كانت درجات الحرارة المحيطة معتدلة. يعكس هذا السلوك تغيراً في كيفية تنظيم الجسم لعملية التنظيم الحراري مع مرور السنين.

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تؤكد الدكتورة كيونغ "أنابيل" وانغ، الباحثة الرئيسية والأستاذة في معهد آرثر ريغز لأبحاث السكري والتمثيل الغذائي بتاتي أوف هوب، أن فهم هذا التحكم الدقيق يوفر رؤى جديدة حول السمنة والسكري. إن قدرة هذه الدهون على تنظيم استهلاك الجلوكوز والدهون يجعلها محوراً أساسياً في دراسة الاضطرابات الأيضية التي تزداد شيوعاً مع التقدم في العمر.

إمكانية عكس الآثار عبر العقار ميفيبريستون

اختبر الباحثون فعالية عقار ميفيبريستون (Mifepristone) الذي يعمل على تعطيل مسارات بيولوجية محددة مرتبطة بتراجع نشاط الأنسجة الدهنية المولدة للحرارة. أسفرت النتائج عن استعادة جزء من قدرة الفئران المسنة على إنتاج الحرارة، وزيادة ملحوظة في استهلاك الطاقة وحرقها. يشير هذا إلى أن تراجع وظيفة هذه الأنسجة مع الشيخوخة ليس أمراً نهائياً، بل يمكن تعديله وراثياً أو كيميائياً لاستعادة كفاءة معينة.

على الرغم من أن النتائج مازالت في إطار التجارب الحيوانية ولا تمثل علاجاً معتمداً للبشر، فإنها تفتح باباً واسعاً للأبحاث المستقبلية. تستهدف هذه الدراسات تطوير وسائل آمنة ودقيقة لاستعادة نشاط هذه الأنسجة، مما قد يساعد في إبطاء التراجع الأيضي المرتبط بالشيخوخة وتحسين الصحة الأيضية لكبار السن.