سبايسلاينر: ألمانيا تطلق مشروعاً للنقل شبه المداري يختصر الرحلة بين أوروبا وأستراليا إلى 90 دقيقة

مركز الفضاء الألماني (DLR) يطور "سبايسلاينر" نظام نقل شبه مداري قابل لإعادة الاستخدام يهدف إلى نقل 50 راكباً من أوروبا إلى أستراليا في ساعة ونصف، بسرعات تصل إلى 7 كلم/ثانية، معتمدًا على محركات هيدروجين سائل وتحديات تقنية وتنظيمية جديدة.

تسعى ألمانيا، عبر مركز الفضاء الألماني ( DLR )، إلى إحداث ثورة في عالم النقل بين القارات من خلال مشروع طموح يحمل اسم " سبايسلاينر ". يهدف هذا النظام شبه المداري القابل لإعادة الاستخدام إلى نقل ما يصل إلى خمسين راكباً من أوروبا إلى أستراليا في حوالي تسعين دقيقة فقط، ما يمثل تحولاً جذرياً في مستقبل النقل الجوي والفضائي.

لا تشبه المركبة التقليدية الطائرات التجارية؛ فهي تجمع بين خصائص الصاروخ، والمركبة الفضائية، والطيران الانزلاقي الفائق السرعة. عملية الإقلاع تتم عمودياً باستخدام معزز إطلاق غير مأهول، ثم تنفصل مرحلة الركاب وتستمر في مسار شبه مداري عبر الطبقات العليا من الغلاف الجوي، لتعود في النهاية بهبوطاً أفقياً على مدرج عادي.

يخطط المشروع لتنفيذ رحلات تغطي مسافة تتراوح بين 17 إلى 18 ألف كيلومتر بين القارات في مدة لا تتجاوز ساعة ونصف، مقارنةً بالرحلات التجارية الحالية التي قد تستغرق أكثر من عشرين ساعة عند احتساب التوقفات والانتقالات. تصل السرعة المتوقعة للمركبة إلى حوالي 7 كيلومترات في الثانية، أي ما يعادل 25 200 كيلومتراً في الساعة، ما يجعلها أسرع بسنوات عن أسرع الطائرات التجارية الحديثة وأكثر من 28 ضعفاً من سرعة الطائرات التقليدية، وغير ذلك بأكثر من 11 مرة من سرعة طائرة الكونكورد التاريخية.

سيصل المسار إلى ارتفاع نحو 80 كيلومتراً، وهو حافة الفضاء حيث تنخفض كثافة الهواء بشكل كبير، مما يتيح للركاب التحليق فوق معظم الحركة الجوية العالمية بأقل مقاومة هوائية. يعتمد "سبايسلاينر" على 11 محركاً صاروخياً قابلاً لإعادة الاستخدام يعملون بوقود الهيدروجين السائل والأكسجين السائل، موزعين على 9 محركات في المعزز و2 في مرحلة الركاب، في سعي لتقليل الانبعاثات مقارنة بالوقود التقليدي.

من الناحية الهندسية، يبلغ طول مرحلة الركاب نحو 65.6 متراً وعرض أجنحتها 33 متراً، في حين يصل طول المعزز إلى 82.3 متراً، ويُقدر وزن المركبة عند الإطلاق بحوالي 1 832 طناً، ما يجعلها واحدة من أكبر المفاهيم الهندسية في مجال النقل الفائق السرعة. بالرغم من ذلك، يؤكد مركز الفضاء الألماني أن المشروع لا يزال في مرحلة البحث والدراسة، ويُستخدم حالياً لاختبار تقنيات الطيران الفائق السرعة، والديناميكا الهوائية في السرعات العالية، وأنظمة الحماية الحرارية، بالإضافة إلى تطوير مفاهيم إعادة الاستخدام والسلامة في البيئات شبه المدارية.

يواجه "سبايسلاينر" تحديات تقنية معقدة تشمل درجات حرارة مرتفعة نتيجة سرعات تفوق ماخ 20، ومتطلبات السلامة وإخلاء الركاب، وبنية تحتية مكلفة للإطلاق، فضلاً عن الحاجة إلى أطر تنظيمية دولية جديدة لتواكب هذا النوع من الرحلات غير التقليدية. في جوهره، يقدم "سبايسلاينر" تصوراً مستقبلياً لسفر جوي يشبه الرحلات الفضائية شبه المدارية، حيث يصبح عبور القارات قفزة داخل حدود الفضاء بدلاً من الطيران داخل الغلاف الجوي، ما قد يعيد تعريف مفهوم السفر بين القارات في العقود القادمة





