سبايس إكس تلتقط ستارشيب بنجاح بعد العودة من الفضاء

نجحت شركة سبايس إكس التابعة لإيلون ماسك في التقاط مركبة ستارشيب لأول مرة بعد عودتها من المدار، ما يمثل إنجازا تقنيا يفتح آفاقا لرحلات فضائية منخفضة التكلفة.

نجحت شركة سبايس إكس التابعة ل إيلون ماسك في تنفيذ أول عملية التقاط لمركبة فضائية على الإطلاق بعد عودتها من المدار، وذلك في وقت أمس السبت. يمثل هذا الإنجاز التقني محطة بارزة في مساعي قطاع الفضاء لتطوير منظومات صاروخية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، مما يجعل من الرحلات الفضائية المنخفضة التكلفة أمرا قابلا للتنفيذ.

تفاصيل عملية الالتقاط التاريخية

ظهرت مركبة ستارشيب من بين الغيوم بعد أن اجتازت بسلام الحرارة الشديدة خلال دخولها مجددا الغلاف الجوي للأرض، ثم هبطت ببطء فوق قاعدة ستاربيس في تكساس. انزلقت المركبة عموديا بسلاسة بين أذرع ميكانيكية فوق منصة الإطلاق رقم 2، في رحلة تجريبية رُبيتها الهتافات من الحشود التي تجمعت على شاطئ خليج المكسيك. أكد المتحدث باسم سبايس إكس دان هوت أن هذا الإنجاز المنشود يثبت قدرة التقنية على التقاط المركبة وسط النيران بأذرع فولاذية، مضيفا أن العملية غيّرت قواعد اللعبة.

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تحديات المسار والتقنية المتطورة

رسم مهندسو سبايس إكس مسار العودة بحيث تمر المركبة فوق مناطق صحراوية قليلة السكان وعدد من البلدات، قبل أن تنفذ انعطافة واسعة حول مدن وادي ريو غراندي في تكساس وتقترب من موقع الهبوط من الشرق. أوضح المهندس البارز لارس بلاكمور أن العودة إلى الساحل الشرقي لتكساس تتطلب التحليق فوق القارة بأكملها، مما يعني حتما التحليق فوق اليابسة، وقد أمضوا وقتا طويلا في تحديد المسار الأكثر أمانا.

وأشار بلاكمور إلى أن فريق التحكم لا يستطيع التدخّل لمدة 21 دقيقة خلال التحليق فوق اليابسة، مما جعل هذه الفترة حاسمة للغاية في نجاح العملية. وصُممت بعض نسخ ستارشيب لوضع أقمار اصطناعية للإنترنت ومراكز بيانات في المدار، فيما ستُخصّص نسخ أخرى لنقل البشر إلى القمر والمريخ.

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المواقف الرسمية والتدقيق التقني

هنّأ إيلون ماسك فريق سبايس إكس ونشر مقاطع فيديو للمركبة الفضائية بين ذراعي منصة الإطلاق، معلقا بأن ستارشيب تبدو رائعة وأكملت 14 دورة حول الأرض. خلال رحلة استغرقت 22 ساعة، وضعت المركبة 26 قمرا اصطناعيا ضمن شبكة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك لتوفير الإنترنت في المدار. وصف كلايتون سوب، خبير شؤون الفضاء في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، المهمة بأنها إنجاز تقني هائل يثبت أن فكرة إعادة استخدام ستارشيب بالكامل قابلة للتطبيق.

من ناحية أخرى، أشادت المحللة كاثلين كيرلي بهذا الإنجاز، لكنها أشارت إلى أن هناك المزيد من العمل الذي ينبغي القيام به. وقالت كيرلي، من مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، إن ما تحتاجه سبايس إكس هو تحقيق نجاحات متكررة ومتعددة لإثبات قدرتها على التعامل مع الحمولات والمهام الحساسة بشكل مستمر.

التأثير على وكالة ناسا والمستقبل الفضائي

تعوّل وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) على ستارشيب لتكون مركبة هبوط على سطح القمر ضمن برنامج أرتيميس، مما يعطي زخما إضافيا لجدوى هذا المشروع الضخم. هنّأ مدير وكالة ناسا جاريد آيزكمان إيلون ماسك وسبايس إكس عبر منصة إكس، واصفا الأمر بأنه كان أشبه بالسحر، معبرا عن تزايد عدد المقتنعين كل يوم كخطوة أخرى نحو القمر.

ينظر إيلون ماسك إلى مركبة ستارشيب كركيزة أساسية للصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام بسرعة، وذلك بهدف امتلاك القدرة لإجراء عمليات إطلاق كل ساعة. يتيح هذا الهدف الطموح نقل حمولات مثل أقمار صناعية مخصصة للإنترنت ومراكز بيانات إلى الفضاء بفعالية أكبر وتكاليف أقل مقارنة بالأساليب التقليدية.