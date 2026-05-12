سباستيان سوريا يحقق فرصة لكسر الرقم القياسي في كأس العالم

يتمثل موضوع الخبر في أن المهاجم القطري المخضرم سباستيان سوريا يمتلك فرصة حقيقية ليصبح أكبر لاعب (ليس حارس مرمى) يشارك في تاريخ كأس العالم حال مشاركته، بعدما تم إدراج اللاعب البالغ من العمر 42 عاما اليوم الثلاثاء ضمن القائمة المبدئية لمنتخب بلاده التي ستخوض غمار البطولة.

أصبح المهاجم القطري المخضرم سباستيان سوريا يمتلك فرصة حقيقية ليصبح أكبر لاعب (ليس حارس مرمى) يشارك في تاريخ كأس العالم حال مشاركته، بعدما تم إدراج اللاعب البالغ من العمر 42 عاما اليوم الثلاثاء ضمن القائمة المبدئية لمنتخب بلاده التي ستخوض غمار البطولة.

وجاء سوريا، المولود في أوروجواي، ضمن مجموعة مكونة من 34 لاعبا اختارهم مدرب قطر، الإسباني جولين لوبيتيجي، وهي القائمة التي ستتقلص إلى 26 لاعبا قبل انطلاق المونديال في 11 يونيو. وفي حال مشاركة سوريا في كأس العالم، حيث تلعب قطر في مجموعة تضم كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك، فإنه سيكسر الرقم القياسي المسجل باسم روجيه ميلا كأكبر لاعب في تاريخ البطولة، إذ كان ميلا يبلغ من العمر أيضا 42 عاما عندما خاض آخر مونديال له مع الكاميرون عام 1994 في الولايات المتحدة.

ويظل الحارس المصري عصام الحضري هو أكبر لاعب سنا شارك في كأس العالم على الإطلاق، حيث كان يبلغ من العمر 45 عاما و161 يوما عندما لعب ضد السعودية في عام 2018، كما يتوقع أن يتواجد حارس مرمى اسكتلندا كريج جوردون البالغ من العمر 43 عاما في نسخة هذا العام إذا تعافى من إصابته في الوقت المناسب. وبدا أن مسيرة سوريا الدولية انتهت في عام 2017، ولم يتم اختياره للمشاركة في كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر، إلا أنه تم استدعاؤه مجددا في أكتوبر وشارك في المباراة الحاسمة لقطر في تصفيات كأس العالم، حيث دخل كبديل في الشوط الثاني خلال الفوز على الإمارات 2 /1 في الدوحة.

وعقب تلك المباراة، كتب سوريا عبر حسابه على منصة «إنستغرام» لتبادل الصور «أشكر الله الذي سمح لي بعيش هذه اللحظة، وفخور بارتداء قميص العنابي مرة أخرى وتمثيل هذا البلد الجميل». يذكر أن سوريا انتقل للعب في الدوري القطري عام 2004 وحصل على الجنسية القطرية قبل أن يسجل ظهوره الأول مع المنتخب الوطني في عام 2007.

وتبدأ قطر مشوارها بالمونديال في 13 يونيو أمام سويسرا في سان فرانسيسكو، ثم تواجه كندا في فانكوفر، وتختتم مباريات المجموعة الثانية ضد البوسنة والهرسك في سياتل يوم 24 يونيو





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سباستيان سوريا كأس العالم أكبر لاعب روجيه ميلا عصام الحضري كريج جوردون

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«جي 42» توقع شراكة استراتيجية مع مؤتمر الدفاع الدولي | صحيفة الخليجأعلنت «جي 42» شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وشركات بيانات وبريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي و«جي 42 كلاود»...

Read more »

اكتتاب «بريسايت» يجمع 94.9 مليار درهم.. تغطية الطرح 136 مرة | صحيفة الخليجأعلنت بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42»، والمتخصصة في مجال تحليلات

Read more »

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تفرج كربة 42 نزيلاً | صحيفة الخليجأعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، تفريج كربة 42 نزيلاً ولمّ شملهم بأسرهم...

Read more »

«42 العالمية» بين أفضل 100 جامعة ابتكارية في العالم | صحيفة الخليجاحتفت مدرسة «42 أبوظبي»، أول فرع من مدارس شبكة 42 العالمية لمدارس البرمجة، بتصنيف الشبكة في المرتبة السادسة ضمن التصنيف

Read more »

مقترض يتهرّب من اليمين الحاسمة فيلزم بسداد 42 ألف درهم | صحيفة الخليجقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص دفع 42 ألف درهم، إلى امرأة، حيث اقترض منها المبلغ...

Read more »

«كور 42» و«حاضر» تطوران حلولاً رقمية لأغراض الأمن والسلامةأعلنت شركة «كور 42»، التابعة لمجموعة «جي 42»...

Read more »