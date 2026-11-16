سايبركيوب تتوقع خسائر "مايكروسوفت 365" بأقل من 100 مليون دولار

شركة سايبركيوب تحدد سقف الخسائر المالية لتعطيل خدمات مايكروسوفت 365 بأقل من 100 مليون دولار، مع تأثير محدود على أقساط التأمين الإلكتروني عالمياً.

أعلنت شركة " سايبركيوب" المتخصصة في تحليلات المخاطر الإلكترونية عن توقعاتها المالية الدقيقة بشأن الحادث الأمني الذي عطل خدمات " مايكروسوفت 365"، مؤكدة أن الخسائر المؤمن عليها عالمياً لن تتجاوز حاجز 100 مليون دولار. ويأتي هذا التقييم في ظل اتساع النطاق العالمي للاعتماد على خدمات الشركة، مما يجعل أي خلل تقني محط أنظار قطاع التأمين.

توقعات خسائر محدودة وتأثير مالي ضئيل

تقدر شركة "سايبركيوب" أن التأثير المتوقع على نسبة الخسائر لدى شركات التأمين الإلكتروني سيتراوح بين صفر و2% من إجمالي أقساط التأمين الإلكتروني عالمياً. وقد حددت الشركة سقفاً أعلى متحفظاً للخسائر المحتملة عند 350 مليون دولار، مما يشير إلى محدودية الأثر المالي المباشر للحادث على قطاع التأمين الإلكتروني.

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تصنيف مستوى الخطورة والتقييم الفني

أبقت شركة "سايبركيوب" على تقييمها للحادث عند "المستوى الثاني"، الذي يصنف ضمن مستوى التأثير المتوسط. وقد أصدرت الشركة هذا التقييم لعملائها في 13 نوفمبر الجاري، مما يعكس عدم وجود مؤشرات تستدعي رفع مستوى خطورة الحادث.

تحليل أسباب الاستقرار في تقديرات الخسائر

تشير تقديرات شركة "سايبركيوب" إلى عدم وجود دلائل كافية تعيد تقييم انعكاسات الحادث على سوق التأمين بشكل سلبي. ويعكس هذا الموقف أن حجم الخسائر المؤمن عليها قد يظل محدوداً مقارنة بالتأثير التشغيلي المحتمل لمثل هذه الأعطال التقنية الواسعة النطاق.

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أهمية الحوسبة السحابية ودور "رويترز" في التغطية

تأتي هذه التقديرات في وقت تتزايد فيه أهمية خدمات الحوسبة السحابية ومنصات الإنتاجية الرقمية في تشغيل المؤسسات والشركات حول العالم. وقد نقلت خدمة "ذا إنشورر" التابعة لوكالة "رويترز" المتخصصة في تغطية أخبار قطاع التأمين تفاصيل هذه التوقعات، مما يبرز حساسية السوق لهذا النوع من الحوادث.

تكاليف إضافية وآفاق ما بعد التعطل

يؤكد التحليل أن إجمالي الأضرار الاقتصادية لا يقتصر بالضرورة على المطالبات التي تغطيها وثائق التأمين، بل قد يشمل خسائر غير مؤمن عليها. وتتضمن هذه التكاليف الإضافية التي تتحملها المؤسسات المتضررة تكاليف استعادة الخدمات وتوقف الأعمال وتعطل العمليات التشغيلية طويلة المدى.