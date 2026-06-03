سانتوس: حزين لغياب الإمارات وآن الأوان لتتويج البرازيل

كوان سانتوس مدافع شباب الأهلي يعرب عن حزنه لعدم تأهل الإمارات لمونديال 2026، ويؤكد أن الوقت حان لتتويج البرازيل باللقب، ويرحب بمشاركة 48 منتخباً، ويرشح هالاند نجم وهداف البطولة.

كوان سانتوس ، مدافع فريق شباب الأهلي والمنتخب البرازيل ي السابق، أعرب عن حزنه العميق لعدم تأهل منتخب الإمارات إلى نهائيات كأس العالم 2026 ، مؤكداً أنه كان يتمنى رؤية الأبيض الإمارات ي في المحفل العالمي.

وقال سانتوس في تصريحات خاصة: 'لطالما أحببت الإمارات وشعبها، وكان حلمي أن أرى منتخبها يتأهل للمونديال، لكن للأسف لم يتحقق ذلك، وأتمنى لهم التوفيق في النسخ المقبلة.

' وأضاف: 'كأس العالم بطولة صعبة للغاية، لكن لا شيء مستحيل على البرازيل. آن الأوان لتتويج السامبا باللقب العالمي، خاصة أننا نفتقد الكأس منذ 2002، ونحن في البرازيل نتنفس كرة القدم، ويجب علينا استعادة أمجادنا.

' وحول مشاركة 48 منتخباً في النسخة الجديدة، أعرب سانتوس عن سعادته بهذا التوسع، قائلاً: 'زيادة عدد المنتخبات إلى 48 سيجعل البطولة أكثر إثارة وانتشاراً، وسنشاهد وجوهاً جديدة ومنافسات قوية، وهذا يصب في مصلحة كرة القدم العالمية. أتمنى لجميع المنتخبات تقديم أفضل ما لديها ليكون المونديال عرساً كروياً يليق بعشاق اللعبة.

' وتابع سانتوس: 'سأشجع البرازيل من منزلي في البرازيل مع أسرتي، ولن أتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الصيف بسبب ارتباطات عائلية، لكنني سأتابع كل المباريات بحماس. ' وعن أبرز المرشحين للقب، قال: 'لا يمكن حصر الكبار في أربعة أو خمسة فرق، كل المنتخبات المشاركة كبيرة بعد أن خاضت تصفيات قاسية. لكنني أرشح البرازيل بطلة، وأتوقع منافسة قوية من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وإنجلترا والنرويج. إيرلينغ هالاند سيكون مفاجأة البطولة وهدافها بلا منازع، فهو مهاجم استثنائي.

' وختم سانتوس حديثه بذكر أبرز نجوم البرازيل الذين نشأوا في منطقته، وهم لوسيو وكاكا وهنريك، مشيراً إلى أنهم مصدر فخر لكل برازيلي. وأكد سانتوس أن كرة القدم البرازيلية ستظل رمزاً للإبداع والمتعة، وأن المونديال المقبل سيشهد عودة السامبا إلى منصات التتويج





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كأس العالم 2026 البرازيل الإمارات كوان سانتوس هالاند

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