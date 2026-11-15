سامسونغ تعيد تعريف استراتيجية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

استراتيجية سامسونغ الجديدة تستثمر مليار دولار في هيليكس ديجيتال وتوسع دورها في مراكز البيانات والتبريد لتعزيز حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي عالمياً.

تسعى مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية إلى تحويل مسار عملها الصناعي من مجرد مورد للأجزاء إلى لاعب رئيسي في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي. تستهدف الشركة التوسع في تصميم وبناء وتشغيل مراكز البيانات ، مما يمثل انتقالاً استراتيجياً بعيداً عن دورها التقليدي في تصنيع الذاكرة و أشباه الموصلات.

تحالفات استثمارية ضخمة للبنية التحتية

أعلنت مجموعة سامسونغ عن استثمار مليار دولار في شركة هيليكس ديجيتال إنفراستركتشر، وهي شركة متخصصة في تشغيل مراكز البيانات. يأتي هذا الاستثمار بدعم من شركتي كيه كيه آر وإنفيديا، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم النمو المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت سامسونغ على شركة أوروبية متخصصة في أنظمة التبريد المتقدمة، كما أبرمت شراكة استراتيجية مع شركة أوبن إيه آي لتطوير البنية التحتية اللازمة لتوسيع قدرات الحوسبة المتقدمة.

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توحيد جهود الشركات التابعة لتحقيق التكامل

تعتمد استراتيجية سامسونغ الجديدة على الاستفادة القصوى من القدرات المتكاملة لشركاتها التابعة المختلفة لتحقيق ميزة تنافسية. تقوم ذراع الإنشاءات التابعة للمجموعة بمهمة بناء مراكز البيانات، بينما تتولى وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات تصميم وتشغيل هذه المنشآت. تساهم شركة البطاريات في توفير أنظمة تخزين الطاقة، في حين تقدم وحدة أشباه الموصلات الرقائق المتطورة والمكونات الإلكترونية الأساسية. هذا التكامل يهدف إلى تحويل التنوع في أنشطة المجموعة إلى مصدر دخل قوي وقابل للاستثمار التجاري.

توسيع قاعدة العملاء مع عمالقة التكنولوجيا

تجرى شركة سامسونغ إس دي إس، المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، محادثات أولية مع شركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي حول إمكانية انضمامهما إلى قائمة المستأجرين لمراكز البيانات التابعة لها. حالياً، تدير هذه الوحدة منشآت مخصصة لدعم أنشطة مجموعة سامسونغ الداخلية، لكنها تخطط لجذب عملاء عالميين. يشير محللون إلى أن الإيرادات المتوقعة من مراكز البيانات قد ترتفع إلى 6.6 تريليونات وون، ما يعادل نحو 4.9 مليارات دولار، بحلول عام 2031.

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توقعات النمو والفرص السوقية العالمية

تشير تقديرات شركة ماكينزي إلى أن الطلب العالمي على سعة مراكز البيانات قد يقترب من ثلاثة أمثاله بحلول عام 2030. من المتوقع أن تمثل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي نحو 70% من إجمالي هذا الطلب، مما يستلزم استثمارات رأسمالية هائلة قد تصل إلى 5.2 تريليونات دولار. ترى مؤسسة مورغان ستانلي أن سامسونغ إس دي إس في موقع ممتاز للاستفادة من الزيادة في مشروعات البناء، خاصة مع توجّه الحكومات نحو تعزيز متطلبات تخزين البيانات محلياً.

التحديات التنظيمية والمستقبل طويل الأمد

رغم الفرص الواعدة، يواجه القطاع تحديات تتعلق بالتكاليف العالية والضغوط التنظيمية المحتملة في الولايات المتحدة. يعبر جونغهو كيم، أستاذ الهندسة الكهربائية في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، عن اعتقاد سامسونغ بإمكانيات تقديم حلول متكاملة. يعتقد سانجيف رانا، رئيس أبحاث كوريا لدى شركة سي إل إس إيه، أن الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يمثل اتجاهاً هيكلياً طويل الأمد، على الرغم من تقلبات السوق القصيرة.