سامسونغ إلكترونيكس تعرض نموذجا أوليا لروبوت شبيه بالإنسان في يناير القادم، وتهدف لاحتلال موقع متقدم في سوق الروبوتات التنافسي بحلول 2030.

أعلنت شركة سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية عن تقديم نموذج أولي لروبوتها الشبيه بالإنسان إلى مجلس إدارتها خلال الأسبوع الماضي، مع خطط رسمية للكشف عنه للجمهور في شهر يناير المقبل. يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى اكتشاف محركات نمو جديدة وتحويل مصانعها إلى منشآت مدفوعة بالذكاء الاصطناعي بالكامل بحلول عام 2030.

سامسونغ تطلق روبوتا ذكيا للمنافسة العالمية

تهدف الشركة إلى عرض الروبوت الجديد خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الذي يقام في مدينة لاس فيغاس، مما يشاركا فيها بشكل مباشر في سوق تزداد ازدحاما وشدة المنافسة. تواجه سامسونغ عددا من الشركات التقنية العملاقة التي سبقها في هذا المجال، من بينها شركة يوني تري الصينية، وشركة تسلا الأمريكية، بالإضافة إلى شركة بوسطن ديناميكس التي تملكها شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية.

Also read فيخو يهدد بانسحاب إسبانيا من استضافة مونديال 2030 لهذا السبب!

تقنيات التحكم الدقيق لليد والتعامل مع الأجسام

ركز العرض الداخلي الذي أقيم يوم الخميس في مركز أبحاث الروبوتات التابع لسامسونغ في العاصمة سول، على قدرات الروبوت المتطورة في التحكم الكامل بجسمه. أوضحت المصادر أن النموذج الجديد يتميز بقدرته الفائقة على التقاط الأشياء والتعامل معها بدقة باستخدام ذراعيه ويديه، وهو ما يمثل تحديا تقنيا رئيسيا للروبوتات الشبيهة بالإنسان.

معايير الدقة العالية في خطوط الإنتاج الصناعي

تسعى سامسونغ جاهدة لحل مشكلة الموثوقية في التعامل مع الأشياء، حيث يجب على الروبوتات أن تكون قادرة على الإمساك بالأشياء وتدويرها وإعادة وضعها بشكل موثوق لأداء مهام معقدة في المصانع. أكد كريس هاوزر، رئيس مختبر الروبوتات في وحدة آر إكس التابعة لسامسونغ، أن عملاء المصانع لا يرضون بمعدل نجاح بنسبة 99 بالمئة، بل يطالبون بمعدل 99.99 بالمئة ليتم اعتماد الروبوت فعلياً في خطوط الإنتاج الصناعية.

Advertisement

طموحات سامسونغ لاستبدال القوى العاملة البشرية

تشمل طموحات الشركة على المدى الأطول تطوير روبوتات موجهة للمستهلكين قادرين على أداء الأعمال المنزلية ومساعدة كبار السن في رعاية أنفسهم. تهدف سامسونغ إلكترونيكس، التي تنتج الرقائق والشاشات والهواتف وأجهزة التلفزيون، إلى إدخال روبوتات شبيهة بالإنسان في عمليات التصنيع الخاصة بها، مما يعزز من كفاءة الإنتاج ويقلل الاعتماد على العمالة البشرية في المهام الروتينية.

الاستثمار في البنية التحتية للروبوتات مستقبلا

أعلنت سامسونغ عن خططها لإنشاء خط إنتاج خاص للروبوتات الشبيهة بالإنسان في مدينة جومي، وهي مدينة تقع في جنوب شرق كوريا الجنوبية وتضم مصانعها للهواتف الذكية. تمتلك الشركة عمليات بحثية نشطة في مجال الروبوتات عبر الولايات المتحدة والصين واليابان، وتدرس إمكانية الاستثمار وعمليات الاستحواذ لتسريع تطوير الروبوتات وتسويقها تجارياً.