سالفيني تدعم ميلوني وتُدين تصريحات ترامب المتهمة بالتحقير

نائبة رئيسة الوزراء الإيطالية تدافع عن رئيسة الحكومة وتؤكد أن أي هجوم عليها هو هجوم على جميع الإيطاليين، بعد تصريحات ترامب التي وصفت ميلوني بالمتوسلة لالتقاط صورة. الوزيرون يلغون زيارة للولايات المتحدة ويعربون عن استنكارهم

أكدت نائبة رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني تضامنها القوي مع رئيسة ال حكومة جورجيا ميلوني في بيان رسمي نشرته على منصة "إكس"، مشددةً على أن أي هجوم موجه إلى ميلوني يُعد هجوماً موجهًا إلى جميع الإيطاليين.

جاء هذا التصريح في ظل تبادل حاد للانتقادات بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها أن ميلوني "توسلت" إليه لالتقاط صورة مشتركة خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في فرنسا. نفت ميلوني هذه الادعاءات بصدر رحب، ووصفتها بأنها ملفقة بالكامل، مؤكدة أن إيطاليا لا تتوسل لأي طرف وأن تصريحات الرئيس الأمريكي لا تعكس طبيعة العلاقات المتينة بين الحلفاء. نتيجة لتصريحات ترامب، اندلعت موجة استنكار واسعة داخل الأوساط السياسية الإيطالية.

أعلن وزير الخارجية أنطونيو تاياني عن إلغاء زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة احتجاجاً على ما وصفه "إساءة" لإيطاليا، معتبرًا أن هذه التصريحات تقوض سمو العلاقات الدبلوماسية. من جانبه، انتقد وزير الدفاع غويدو كروزيتو التصريحات الأمريكية ووصفها بأنها ضارة بالتحالف العسكي، مؤكدًا أن إهانة زعيمة الحكومة الإيطالية لا يمكن أن تمر مرور الكرام. كما تواصلت أصوات أخرى في البرلمان وإعلام الدولة في إدانة ما اعتبرته "محاولة لتقليل مكانة إيطاليا" على الساحة الدولية.

في خطوة تعكس وحدة الحكومة الإيطالية، تواصل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا مع ميلوني عبر مكالمة هاتفية عبرى فيها دعمه الكامل وتضامنه معها في مواجهة الانتقادات الأمريكية. وأعرب ماتاريلا عن اعتقاده بأن أي محاولة لتقويض سلطة الحكومة الإيطالية تمس الأمر الوطني بأكمله، وسيعمل على تعزيز التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة على أسس الاحترام المتبادل. وتستمر المناقشات داخل الحكومة لتحديد الرد المناسب على التصريحات الأمريكية، مع إبراز أهمية الحفاظ على العلاقات التحالفية دون السماح لأي سلبية أن تؤثر على الصورة الدولية لإيطاليا





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