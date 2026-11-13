سالك تحقق أرباحا صافية 1.045 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2026

أعلنت سالك عن نتائج مالية قوية للأشهر التسعة الأولى من 2026، محققة أرباحا صافية بنسبة 49.4% وتدفقات نقدية مرتفعة، مع تراجع ملحوظ في عدد الرحلات.

أعلنت شركة سالك ، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي ، اليوم الخميس نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2026. وحققت الشركة إيرادات إجمالية تجاوزت 2.117 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.449 مليار درهم.

نتائج مالية قوية تعكس الكفاءة التشغيلية

وسجلت شركة سالك هامش ربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء قدره 68.5%، فيما بلغ صافي الربح 1.045 مليار درهم خلال الفترة، بهامش صافي ربح وصل إلى 49.4%. وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة سالك، أن هذه النتائج تعكس قوة نموذج أعمال الشركة وكفاءتها التشغيلية، وقدرتها على الاستفادة من النمو الاقتصادي والعمراني المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.

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وأضاف معاليه أن الأداء المالي للشركة يجسد متانة مركزها المالي وفاعلية استراتيجيتها في تحقيق النمو المستدام، وتعزيز العوائد للمساهمين، وترسيخ مكانتها باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في إدارة أنظمة التعرفة المرورية الذكية. وشدد على أن المؤشرات المالية تشكل أساسا متينا لمواصلة تنفيذ استراتيجية الشركة، والاستثمار في تطوير قدراتها التقنية والتشغيلية، ورفع كفاءة خدماتها.

تحسن في الإيرادات والتدفقات النقدية بالربع الثالث

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك، إن الربع الثالث شهد مؤشرات على تحسن الأداء، حيث ارتفعت الإيرادات من رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بنسبة 5.2% مقارنة بالربع السابق. كما تقلص معدل الانخفاض السنوي من 16.5% إلى 7.3%، وبلغت الإيرادات 705.3 مليون درهم في هذا الربع.

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سجلت الشركة تحسنا ملموسا في توليد التدفقات النقدية، حيث بلغ التدفق النقدي الحر 494.6 مليون درهم خلال الربع الثالث بعد تسجيل تدفق نقدي خارجي في الربع الثاني. وبذلك يرتفع إجمالي التدفق النقدي الحر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 1,045.6 مليون درهم. وعززت سالك مركزها المالي خلال الفترة ذاتها، حيث خفّضت صافي الدين بنسبة 4.0% منذ بداية العام ليصل إلى 4,606.9 مليون درهم.

وأوضح الحداد أن نسبة الرافعة المالية بلغت 2.29 ضعفا، ما يمنح الشركة مرونة مالية كبيرة لمواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية وتحقيق أهدافها للنمو. ولفت إلى أن الخطط التنموية طويلة الأجل في دبي توفر إطارا واضحا لمواصلة التوسع، ولا سيما في ضوء التوقعات بارتفاع عدد سكان الإمارة إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040.

تراجع في عدد الرحلات مع استقرار في أوقات الذروة

وعلى الصعيد التشغيلي، أظهرت أنماط التنقل تحسنا تدريجيا في أعقاب التطورات الإقليمية التي شهدها مطلع العام. وتقلص الفارق في إجمالي عدد الرحلات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى 5.0% في الربع الثالث بعد أن كان 12.6% في الربع الثاني. كما ارتفعت معدلات الرحلات خلال أوقات الذروة بنسبة 2.0% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان شهر سبتمبر الأكثر نشاطا من حيث حركة التنقل منذ شهر فبراير. وبلغ إجمالي عدد الرحلات عبر بوابات سالك، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، 577.8 مليون رحلة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ويشكل ذلك انخفاضا بنسبة 8.1% على أساس سنوي مقارنة بـ 628.4 مليون رحلة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

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توزيع الإيرادات بين رسوم التعرفة والمخالفات

وبلغت الإيرادات من رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية 1.809 مليار درهم، ويشكل ذلك انخفاضا بنسبة 10.1% عن الفترة نفسها من عام 2025. ووصلت إيرادات المخالفات إلى 220.1 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 6.5% عن العام السابق، مما يعكس استمرار دور المخالفات كمصدر دخل مكمل.

وقد سجلت إيرادات تفعيل بطاقات سالك 37.7 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة سنوية قدرها 8.5%. ووصلت هذه الإيرادات في الربع الثالث من عام 2026 إلى 12.9 مليون درهم بزيادة قدرها 9%. وأكد مطر الطاير أن الآفاق المستقبلية لنمو أعمال سالك ترتبط بالمقومات الاقتصادية القوية لإمارة دبي، واستمرار التوسع العمراني والسكاني.