الأميري تؤكد صون كرامة المعلمين وعدم تبرير التشهير بالمساءلة، بعد دحض وزارة التربية مقطعًا لمدعٍ بوقوع إساءة في إحدى المدارس الحكومية.

أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الحفاظ على كرامة المعلمين ومديري المدارس وتقدير جهودهم المهنية يظل واجباً أخلاقياً ومهنيًا يلزم جميع الأطراف المجتمعية، مشددة على أن آليات المساءلة المؤسسية لا ينبغي أن تتحول إلى فضاء للتشهير العلني، وأن الخلافات المهنية لا تبرر بأي حال من الأحوال الإساءة اللفظية أو الجسدية، كما أن مشاعر التعاطف الإنساني لا تعفي الأفراد من واجب التحقق من دقة المعلومات قبل مشاركتها.

دحض الوزارة لمعلومات مقطع الطالب المتداول

أصدرت وزارة التربية والتعليم بياناً توضيحياً دقيقاً بشأن مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، أكدت فيه صراحة أن المحتوى المرئي والمسموع يتضمن معلومات غير صحيحة ولا يعكس الحقيقة الواقعية للوقائع المتداولة، مؤكدة أن الإجراءات الإدارية والتربوية التي تم اتخاذها بحق الطالب المعني جاءت بالتماهي التام مع اللوائح والأنظمة المعتمدة لدى الوزارة، ولم تسبقها أي ممارسات تعسفية.

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ووضحت الوزارة في بيانهام أن الإجراءات الرامية إلى حماية سلامة الطلاب والكوادر المدرسية واستقرار البيئة التعليمية، اعتمدت على تسلسل من التدخلات التربوية والإجراءات الداعمة التي استنفذتها الإدارات المدرسية بالتعاون مع مختصي الإرشاد، حيث تم ضمان استمرارية العملية التعليمية للطالب من خلال التحاقه بنظام التعلم عن بُعد دون انقطاع، بما يتماشى مع ضوابط حماية الخصوصية والمصلحة الفضلى للطفل.

تفاصيل المطالبات والادعاءات الواردة في الفيديو

كانت وقائع الجدل قد اندلعت إثر نشر أحد طلبة المدارس الحكومية مقطعاً مصوراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، يدعي فيه تعرضه للضرب من قبل معلمات في مؤسسته التعليمية، كما أشار الطالب في تسجيله المرئي إلى أنه كان يُورط بشكل متكرر في مشكلات داخلية، وأن قرار الفصل الدراسي الحضوري جاء بناءً على تلك الوقائع المزعومة، مما دفعه للدراسة عن بُعد عبر المنصات الرقمية.

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وخلال تسجيله، ناشد الطالب الجهات المعنية بالسماح له بالعودة إلى مقاعد الدراسة الحضورية مع زملائه، وتمكينه من أداء امتحاناته الفصلية داخل المدرسة، وذلك بالتزامن مع انطلاق فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وهو ما استدعى تدخلاً سريعاً من الوزارة لتوضيح الوقائع ورفض تلك الادعاءات، حفاظاً على سمعة الكوادر التعليمية.

دعوة للتحري والدقة في نشر المعلومات

أكدت وزارة التربية والتعليم استمرارها في تقديم الدعم التربوي والتخصصي اللازم للطالب المعني بما يحقق مصلحته التعليمية والنفسية، مشددة على حرصها الدائم على صون حقوق جميع الطلبة وحماية خصوصيتهم من أي تسريبات أو استغلال إعلامي، ودعت الجمهور والمستخدمين إلى تحري الدقة البالغة عند تداول أي محتوى، واستقاء المعلومات حصراً من المصادر الرسمية المعتمدة، وتجنب نشر المقاطع المصورة أو الأخبار غير الموثقة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للجميع.