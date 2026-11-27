تؤكد شركة البرمجيات الألمانية ساب رصد أنشطة مشبوهة في منصة جيت هاب وتتخذ إجراءات أمنية فورية، مع عدم وجود مؤشرات على تسريب بيانات العملاء التجارية أو الخرق.

أعلنت شركة البرمجيات الألمانية الكبرى "ساب" رسمياً عن رصد أنشطة مشبوهة داخل بنيتها التحتية التقنية، وأكدت أنها اتخذت دون تأخير جميع الإجراءات الضرورية لحماية عملائها وضمان أمن خدماتها الرقمية الحيوية. ورغم أن الشركة لم تكشف عن طبيعة هذه الأنشطة بالتفصيل، ولا عن الموعد الدقيق لاكتشافها، ولا عن المجالات التقنية المتضررة منها بشكل مباشر، إلا أن التأكيد جاء رداً على تقارير إعلامية سابقة حول اختراق محتمل.

تسريب محتمل عبر منصة جيت هاب المطورين

كشفت الشركة في رسالة داخلية موجهة لموظفيها قبل أيام قليلة، عن رصد الأنشطة غير الطبيعية التي حدثت "داخل منصتنا لإنتاجية المطورين وتوزيع البرمجيات (جيت هاب)". وقد طلبت الإدارة من جميع الموظفين التحقق فورياً مما إذا كانوا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أمان إضافية، مثل تغيير بيانات الدخول الخاصة بحساباتهم، كإجراء وقائي لضمان استمرارية الأعمال وعدم تعرض المعلومات الحساسة للخطر.

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نفى الوصول غير المصرح به لبيانات العملاء

أكدت "ساب" صراحةً أنها لم تجد حتى الآن أي مؤشرات على وصول غير مصرح به إلى بيانات الأعمال الخاصة بالعملاء، مشيرة إلى أن إجراءات الأمان تقوّى وتجرى تطويرها باستمرار لمواكبة التهديدات السيبرانية الحديثة. يأتي هذا التأكيد في وقت كانت فيه مجلة "دير شبيغل" الألمانية قد أفادت سابقا بوقوع حادث وصفته بأنه "هجوم قراصنة إلكترونيين"، إلا أن شركة البرمجيات لم تؤكد ذلك رسمياً إلا الآن من خلال الاعتراف بالأنشطة المشبوهة فقط.

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تأثير الحادث على سوق الأسهم والمخزون

تعد شركة "ساب" من أكبر الشركات في ألمانيا وأكثرها تأثيراً في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهي مدرجة في مؤشر "داكس" الذي يمثل الشركات الرائدة في البورصة الألمانية. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة فالدورف التابعة لولاية بادن-فورتمبرج، وتشتهر عالمياً ببرنامجها الشهير لإدارة المؤسسات "إي.أر.بي" (ERP). يُستخدم هذا النظام على نطاق واسع لتنظيم العمليات التجارية المعقدة في مجالات حيوية مثل المالية، الموارد البشرية، والمبيعات، مما يجعل أمن بياناتها أولوية قصوى.

استمرار العمل مع تعزيزات أمنية مشددة

في ظل هذه التطورات، تركز "ساب" حالياً على مراقبة الموقف عن كثب وضمان عدم تعطل الخدمات المقدمة للشركات حول العالم. ورغم عدم وجود تقارير عن خسارة بيانات فعلية، إلا أن الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها تعكس حساسية القطاع التقني للتهديدات الإلكترونية المتزايدة. تواصل الشركة العمل بشكل طبيعي مع تعزيز طبقات الحماية لضمان ثقة العملاء والشركاء في استقرار منصاتها وبياناتها الحساسة.