زيودي وشابو يعززان الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وموزمبيق

وزير التجارة الخارجية يسلط الضوء على نمو التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وموزمبيق بنسبة 91.6 في المئة خلال العام الماضي خلال منتدى الأعمال في أبوظبي.

عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، اجتماع طاولة مستديرة رفيعة المستوى مع الرئيس دانيال شابو في أبوظبي، لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية موزمبيق. يأتي هذا الاجتماع استجابة للدعوة التي وجهها الجانبان لاستكشاف فرص الشراكات الاقتصادية الجديدة وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة المؤسسات الاستثمارية وكبرى الشركات.

تفاصيل النمو التجاري والبيانات الاقتصادية

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نمواً متسارعاً وقويًا، مشيراً إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية موزمبيق بلغ 2.6 مليار دولار خلال عام 2025. وقد سجل هذا الرقم ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 91.6 في المئة مقارنة بعام 2024، مما يعكس الزخم الاقتصادي الكبير الذي يسود التبادل التجاري بينهما.

Also read وصول تجارب اللقاح الروسي لـكوفيد-19 في الإمارات إلى مرحلة المراقبة النهائية

واستمر هذا الزخم خلال عام 2026، حيث سجلت التجارة الثنائية غير النفطية نحو 2.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وهذا الرقم يقارب بشكل كبير إجمالي قيمة التجارة المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، مما يؤكد استمرارية الاتجاه التصاعدي في حجم التبادل التجاري وعدم الاعتماد على قطاعات واحدة.

وجهات التصدير والفرص الاستثمارية لموزمبيق

وأوضح وزير التجارة الخارجية أن دولة الإمارات تمثل وجهة رئيسية للصادرات الموزمبيقية، والتي تشمل الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمنتجات الزراعية، إلى جانب المعادن الأساسية مثل الألمنيوم والنحاس. وتعد هذه المعادن مدخلات مهمة للقطاعات الصناعية والتطلعات التنموية المستقبلية في موزمبيق، مما يخلق رابطاً اقتصادياً قوياً بين الصناعات التحويلية في الإمارات والموارد الطبيعية في موزمبيق.

Advertisement

من جانب آخر، أعرب فخامة دانيال شابو عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من الخبرات الناجحة في أبوظبي، والسعي لفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركات والمؤسسات الإماراتية في عدد من القطاعات الحيوية. وأشار الرئيس الموزمبيقي إلى أن بلاده تتمتع بفرص استثمارية واعدة وإمكانات كبيرة، مدعومة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يمنحها ميزة مهمة للوصول إلى الأسواق الدولية والأسواق المحلية في الدول المجاورة.

القطاعات الواعدة والمستقبل اللوجستي

ركزت المناقشات على القطاعات التي تعمل فيها حكومة موزمبيق على تنفيذ خطط تنموية تستهدف تطوير الاقتصاد الوطني، وهي قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة والبنية التحتية والتكنولوجيا. وأكد فخامة الرئيس شابو أن بلاده تمتلك إمكانات كبيرة في مجال توليد الطاقة، وتسعى إلى تطوير مشروعات جديدة في هذا القطاع، بالإضافة إلى إنشاء المصانع لتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.

كما لفت وزير التجارة الخارجية إلى أهمية تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى الفرص التي يوفرها ميناء مابوتو. ويعتبر هذا الميناء عنصراً محورياً لتعزيز مكانة موزمبيق مركزاً لوجستياً إقليمياً وبوابة للتجارة مع الدول المجاورة، مما يتوافق مع جهود دولة الإمارات لدعم شبكات النقل العالمية. كما أكد الجانبان على وجود فرص واعدة لتوسيع نطاق الشراكة، لا سيما في قطاع التعدين والاستفادة من إمكاناته في دعم التحول الاقتصادي والتنمية الصناعية.

المبادرات القادمة واستضافة الفعاليات

في إطار الخطوات العملية لتعزيز هذه الشراكة، دعا فخامة دانيال شابو المستثمرين ورجال الأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات إلى زيارة موزمبيق والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. ويشمل ذلك المشاركة في منتدى الأعمال المزمع عقده في العاصمة مابوتو، لمواصلة الحوار وتحديد مجالات الشراكة والعمل المشترك، بالإضافة إلى الاستعداد لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين.

Advertisement

وأضاف الرئيس الموزمبيقي أن بلاده تستضيف مؤتمراً دولياً للاستثمار، وتدعو الجانب الإماراتي للم participation فيه للاطلاع على الفرص المتاحة وبحث آفاق إقامة شراكات استثمارية تحقق المصالح المشتركة. وأكدت غرفة أبوظبي، من خلال مشاركة كبار مسؤوليها، حرصها على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الإماراتي واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك لشعبي البلدين.