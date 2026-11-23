تتويج زينب المنصوري بجائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 18 عاماً خلال حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2026، مع تكريم جهودها ومدربيها.

حققت اللاعبة الإماراتية زينب المنصوري إنجازاً رياضيًا مميزاً من خلال تتويجها بجائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 18 عاماً لعام 2026. جاء هذا التتويج في إطار الاحتفاء بالطاقات الشابة التي تسهم في تعزيز مكانة الرياضة الإماراتية محلياً ودولياً، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بمواهب الناشئة في هذا المجال التنافسي.

تفاصيل الحفل وسعادة المتألقة

تم الإعلان عن هذا الإنجاز الكبير خلال حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2026، الذي أقيم مساء أمس الأحد. أعربت زينب المنصوري عن سعادتها الغامرة بتكريمها، مؤكدة أن هذه الجائزة تمثل تتويجاً حقيقياً لسنوات من العطاء والمثابرة.

أكدت اللاعبة الشابة أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة حصاد رحلة طويلة من العمل الدؤوب والتضحيات المستمرة. وأشارت إلى أن الحلم كان راودها لفترة طويلة، وأن الحمد لله قد تمكنت من تحقيقه بفضل الجهد الكبير الذي بذلته.

نظام التدريب والدعم الأسري

كشفت زينب المنصوري عن تفاصيل نظامها التدريبي الصارم الذي اتبعته لتحقيق هذا التتويج المرموق. وأوضحت أنها كانت تلتزم بالتدرب مرتين يومياً، بالإضافة إلى خوض تدريبات مكثفة للياقة البدنية في الصالة الرياضية لضمان جاهزيتها التامة للمنافسات.

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ولفتت اللاعبة الشابة الانتباه إلى الدور المحوري الذي تلعبه الأسرة في مسيرة النجاح الرياضي. خصت والدتها بالشكر العميق، مشيرة إلى أن والدتها صاحبة الدور الأكبر في وصولها إلى منصات التتويج. وأكدت أن الدعم المعنوي والاهتمام من الأسرة يعد عاملاً أساسياً لا غنى عنه لمواصلة الطريق.

كما أشادت زينب بالمنظومة الرياضية في دولة الإمارات، مشيرة إلى ما توفره من إمكانيات ومعدات تدريبية متميزة. وأشارت إلى أن القيادة الرشيدة وفرت جميع السبل التي تساعد اللاعبين على الوصول إلى قمم الإنجازات الرياضية.

الخبرة البرازيلية في تطوير المواهب

أثنت زينب المنصوري على الدور الفني المتميز الذي قامت به المدربات البرازيليتان برينا ورابيل. وأكدت أن وجود مدربات متخصصات من صاحبات الخبرة في عالم الجوجيتسو يمثل عاملاً أساسياً في تطوير اللاعبين واللاعبات الإماراتيات.

أضافت أنها لا تقدر بوضعها الحالي لولا وقوف هؤلاء المدربات والكابتن فاتن بجانبها. وأكدت أن الخبرة الفنية والعلمية التي يقدمها هؤلاء المدربين لا يمكن للأسرة أن تحل محلها، مما يجعلها ركيزة أساسية في بناء الأبطال.

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الطموحات نحو الذهب في 2027

لم تكتفِ زينب المنصوري بهذا الإنجاز، بل وضعت نصب عينيها طموحات أعلى للمستقبل. أعلنت عزمها حصد ميداليات الذهب خلال العام المقبل 2027، سواء على المستوى المحلي داخل الدولة أو على المستوى الخارجي.

أوضحت اللاعبة الشابة أنها تتطلع إلى مواصلة التطور وتحقيق إنجازات إضافية تليق بالجهد الهائل الذي تبذله. وأكدت أن الوصول إلى منصات التتويج يتطلب الإرادة القوية، والإصرار على تحقيق الأهداف، إلى جانب الإيمان العميق بالقدرة على النجاح.

من جانبها، عبرت والدة زينب عن فخرها الشديد بالإنجاز الذي حققته ابنتها. وأشارت إلى أن رؤية ابنتها تحصد ثمار تعبها تمثل شعوراً لا يوصف، مشيدة بالدعم المستمر الذي تقدمه الدولة لقطاع الرياضة والشباب.