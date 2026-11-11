أعلنت الحكومة العراقية تشكيلة لجنة تحقيق في اتهامات تهريب مشتقات النفط من جرف الصخر عبر كتائب حزب الله، مع إشارة إلى تورط فصيل متمسك بالأسلحة في عمليات خرق الأنابيب وتخزين النفط.

في قرار صدر يوم الأربعاء، ألقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سفينة جديدة على بركة التحقيق في شبهات تهريب مشتقات النفط من منطقة جرف الصخر ، مستشهداً بوجود كتائب حزب الله الموالية لإيران في المنطقة. يأتي هذا القرار في ضوء توترات علامة مع الفصيل المسلح على عدظل أسلحة، مع توجيه جهود الحكومة للحد من الفساد في قطاع الطاقة.

تنظيم اللجنة وتحديد نطاق التحقيق

أكد الزيدي أن اللجنة ستدرس عمليات تهريب النفط، بما في ذلك اختراق الأنابيب وتخزين النفط في مخازن سرية، بالإضافة إلى معاملة النفط الخام إلى بغداد. وتستند اللجنة على وثائق استخباراتية وصور أقمارية تُظهر نشاط تهريب مستمر على مدى سنوات، وتُحسب خسائر عامة كبيرة وتأثير على الاقتصاد الوطني.

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أداء الفصيلات المسلحة ودور كتائب حزب الله

المستندات تكشف أن فصيل مسلح، يُعرف بكتائب حزب الله، يشارك في تنفيذ عمليات نفط عبر جسر المسيب خلال تبديلات النفط. وتشمل بيانات أُشهر، خلال الأيام الأخيرة، خطة نقل مشتقات النفط من جرف الصخر للبلاد، مع التزامات مالية. يُصرّف المصدر إلى أن فصيله يحافظ على الأسلحة، متحدياً الحفاظ على حصر الأسلحة على جانب الدولة وفق ما وعد به الزيدي في 30 يونيو 2027.

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أثر العدّ والقرارات على الدولة والإدارة العامة

تتعيّن الحكومة في الحملة الكبيرة ضد الفساد، حيث تم إيقاف كيل وزارة النفط عدنان الجميلي في أواخر مايو، وتوسّع القضايا لتشمل 47 شخصًا سياسيًا في اعتقالات عام 28 يونيو. إن هذه الجهود تعكس استراتيجية الحكومة المعتمدة في مكافحة الفساد وكل ما يهدد المال العام.

تصاعد الانفعالات الدولية وطرف الولايات المتحدة

تأثير الأوضاع الأوسع يجلّص إيران-الولايات المتحدة، مع توجيه حيلولة للكيانات العراقية في تهريب النفط في ظل حظر الاقتصاد الدولي. وقد جاء ذلك مع توقيع وزارة الخزانة الأمريكية على عقوبات ضد موظف وكيانٍ غير متوافقون مع قواعد الاتحاد، ما يعزز الحاجة إلى إخفاء النفط وتوثيق السلطات محاربة الفساد.