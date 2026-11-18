زيدور للتطوير العقاري تعلن بيع نصف وحدات مشروع فينتانا ريزيدنس قبل الإطلاق، باستثمار 100 مليون درهم وتسليم 2028 في ورسان 4.

أعلنت شركة " زيدور للتطوير العقاري" (Zedor Developments) رسمياً عن إطلاق مشروعها السكني الأول في مدينة دبي ، والمسمى " فينتانا ريزيدنس" (Ventana Residences)، والذي يقع في منطقة ورسان 4. يستهدف المشروع استثماراً وإجمالي مبيعات يبلغ 100 مليون درهم، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية التي بدأ البناء فيها بالفعل قبل طرحها للبيع مباشرة.

تفاصيل المشروع وآلية الإنشاء والتسليم

يتكون مشروع فينتانا ريزيدنس من مجموعتين رئيسيتين من الوحدات، حيث يضم 127 شقة سكنية موزعة على مختلف التصاميم، بالإضافة إلى ثلاث وحدات تجارية تقع في الطابق الأرضي لضمان سهولة الوصول للزوار والمقيمين. كشفت الشركة عن إنجاز نسبة حجز عالية بلغت 50٪ من الوحدات السكنية قبل موعد الإطلاق الرسمي، مما يعكس قوة الطلب في السوق. بدأت الأعمال الإنشائية للمشروع فعلياً قبل فتح باب المبيعات، وهي تسير حالياً وفق الجدول الزمني المحدد بدقة لضمان التسليم في الربع الأول من عام 2028.

سياسات التسعير وخيارات السداد المرنة

تبدأ أسعار الشقق في مشروع فينتانا ريزيدنس من 520 ألف درهم، مع توفير خيارات دفع مرنة تناسب شريحة واسعة من المستثمرين والمشترين. تشمل خطط السداد المتاحة الخطة المعروفة بـ 20/80، والتي تدفع فيها 20٪ عند الحجز و80٪ خلال فترة البناء. كما توفر الشركة خيار الدفع النقدي الكامل للمشترين الذين يفضلون الملكية المباشرة، بالإضافة إلى خطة دفع تمتد لفترة ما بعد استلام الوحدة السكنية، مما يسهل عملية الاستحواذ على المسكن.

رؤية الإدارة وموقف الشركة من السوق العقاري

علق حمزة لخاني، عضو مجلس إدارة شركة Zedor Developments، قائلاً إن إطلاق المشروع الأول للشركة يترجم خبراتها والتزاماتها في السوق الإماراتية إلى مشروعات عقارية ملموسة على أرض الواقع. وأكد أن بدء عمليات البناء قبل فتح باب المبيعات يعكس حرص الإدارة على تعزيز ثقة المشترين من خلال إظهار تقدم الأعمال بشكل واضح. وأشار إلى أن حجز نصف الوحدات قبل الإطلاق الرسمي يمثل مؤشراً إيجابياً على تفاعل السوق، مشدداً على أن أولويات الشركة لا تقتصر على المبيعات فحسب، بل تمتد إلى توفير مساكن تلبي احتياجات السكان بمعايير جودة عالية.

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التصاميم الداخلية والمرافق الترفيهية والمتنوعة

تنوعت الوحدات السكنية في المشروع بين شقق الاستوديو العملية، وشقق بغرفة نوم واحدة، ووحدات أخرى بغرفة نوم واحدة مع مساحة إضافية متعددة الاستخدامات. صُممت هذه المساحات لتحقيق الاستفادة المثلى من الضوء الطبيعي وتعزيز كفاءة التصميم، حيث توفر الغرف الإضافية مرونة كبيرة للعمل من المنزل أو ممارسة الهوايات. أما المرافق الخارجية فتمتد بين طوابق المنصة والسطح، وتشمل مسبحاً رئيسياً، ومسبحاً مخصصاً للأطفال، وجاكوزي، وصالة رياضية داخلية، ومنطقة ألعاب مائية.

الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المستقبلية

يتمتع موقع المشروع في منطقة ورسان 4 بميزة استراتيجية تتيح سهولة الوصول إلى وجهات رئيسية مثل واحة دبي للسيليكون، ومطار دبي الدولي، ووسط مدينة دبي، وسوق التنين. كما ستسهم خطط مترو دبي المستقبلية، وتحديداً الخط الأزرق الذي يتضمن محطات مخططة لخدمة المناطق المحيطة بالمدينة العالمية وورسان، في تعزيز البنية التحتية للنقل العام. من خلال هذا المشروع، تضع Zedor أساساً متيناً لمحفظتها في قطاع التطوير العقاري السكني بدبي، مستندة إلى نهج يركز على الدقة في التصميم والالتزام طويل الأمد.