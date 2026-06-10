زورق مسير أمريكي ينقذ طاقم هليكوبتر بالشرق الأوسط في أول عملية إنقاذ بحرية مسيرة

تمكن زورق مسير تابع للبحرية الأمريكية من إنقاذ طيارين بعد إسقاط هليكوبتر عسكرية في الشرق الأوسط، في أول استخدام معروف لزورق مسير عسكري لإنقاذ أفراد في البحر، ضمن توسع البنتاغون في الأنظمة المسيرة.

في حادثة هي الأولى من نوعها، تمكن زورق مسير تابع للبحرية الأمريكية من إنقاذ طيارين كانا على متن طائرة هليكوبتر عسكرية أسقطت في منطقة الشرق الأوسط.

ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يُستخدم فيها زورق مسير عسكري لإنقاذ أفراد في البحر. الزورق المسير من طراز 'كورسير'، الذي تنتجه شركة سارونيك، ويبلغ طوله 7.3 أمتار، وهو جزء من استراتيجية وزارة الدفاع الأمريكية 'البنتاغون' للتوسع في استخدام المركبات المسيرة إلى جانب الأصول التقليدية. وتأتي هذه العملية في إطار جهود البنتاغون لتعزيز قدرات البحرية الأمريكية من خلال الاعتماد على الأنظمة المسيرة التي توفر مرونة أكبر وتكلفة أقل واستجابة أسرع للتهديدات.

وقد أنشأت البحرية الأمريكية في عام 2021 فرقة العمل 59، وهي أول وحدة مخصصة للأنظمة المسيرة، وبدأت في نشر زوارق كورسير في الشرق الأوسط في أواخر مارس الماضي. وتتراوح استخدامات هذه الزوارق بين المراقبة وكشف الألغام وتتبع أنشطة العدو، مع إمكانية تعديلها للقيام بأدوار قتالية. وتنشر الولايات المتحدة زوارق مسيرة على السطح ومركبات تحت الماء، مما يمنح القادة مرونة حسب الاحتياجات. ولا تزال العديد من الأنظمة الأكثر تقدماً التي تعمل تحت الماء سرية للغاية.

وتوفر المسيرات قدرات فريدة وتقلل من المخاطر التي تتعرض لها القوات الأمريكية. ويستثمر البنتاغون في الزوارق المسيرة باعتبارها وسيلة مجدية اقتصادياً لتوسيع نطاق الوصول وتسريع الاستجابة للتهديدات، وتعتزم البحرية نشر عدد ضخم يضم مئات وربما آلاف من زوارق كورسير. ومع ذلك، لا تزال تكنولوجيا المسيرات البحرية قيد التطوير وتواجه تحديات تقنية وتشغيلية.

وعلى صعيد متصل، أثبت استخدام أوكرانيا للمسيرات البحرية ضد روسيا فعاليتها في ساحة المعركة، حيث تمكنت من إغراق سفن حربية وحتى إسقاط طائرة هليكوبتر، وهو إنجاز غير مسبوق لزورق مسير. وهذا يؤكد أهمية هذه التكنولوجيا في الحروب الحديثة، ويعزز توجه البنتاغون نحو الاعتماد المتزايد على الأنظمة المسيرة في البحر. وبينما تتطور التقنيات، تظل التحديات قائمة، لكن النجاحات التي تحققت تدفع نحو مزيد من الاستثمار في هذا المجال





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