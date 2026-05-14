زوال وزير الصحة ويز ستريتينغ يثير أزمة حزب العمال ويضغط على ستارمر في سباق قيادة متصاعد

استقالة وزير الصحة ويز ستريتينغ تعمّق أزمة حزب العمال وتضغط على ستارمر مع انقسامات وسباق قيادة ومخاوف اقتصادية متزايدة تشهد الساحة السياسية البريطانية تصاعداً حاداً في التوتر داخل حزب العمال، بعد إعلان وزير الصحة ويز ستريتينغ استقالته، في خطوة اعتُبرت ضربة قوية لرئيس الوزراء كير ستارمر، وسط مؤشرات على سباق مفتوح للسيطرة على قيادة الحزب.

تأتي الاستقالة في وقت يواجه فيه ستارمر ضغوطاً داخلية متصاعدة، بعد نتائج انتخابية محلية وُصفت بالضعيفة، وسط دعوات من عدد من النواب له بالتنحي، وتزايد الحديث عن صراع محتمل على زعامة الحزب خلال الفترة المقبلة. في تطور آخر، أعلنت نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر تسوية خلافها مع مصلحة الضرائب، مع تلميحات سياسية حول مستقبل القيادة، فيما يواصل عمدة مانشستر الكبرى آندي بيرنهام دراسة إمكانية الترشح، وسط تكهنات حول ترتيبات سياسية تمهد لدخوله سباق القيادة.

ويحذر مراقبون من أن استمرار الانقسام داخل الحزب الحاكم قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي، ما ينعكس على الأسواق ويزيد من الضغوط الاقتصادية، في ظل احتمالات امتداد الصراع على القيادة لأسابيع أو أشهر





