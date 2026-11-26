المقاتلة الإماراتية زمزم الحمادي تعلن عن تطلعاتها لتحقيق الفوز في منافسات بي إف إل الشهر القادم بالسعودية بعد نضج ذهني وثقة أكبر.

أكدت المقاتلة ال إمارات ية المحترفة زمزم الحمادي جاهزيتها التامة لخوض غمار نزالها المقبل ضمن منافسات رابطة المقاتلين المحترفين " بي إف إل" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي من المقرر عقده في الثاني عشر من ديسمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.

أداء أفضل ونضج ذهبي في الموسم الجديد

أوضحت المقاتلة الإماراتية أن تجربتها السابقة في الحلبة قد منحتها رصيداً كبيراً من الثقة والنضج الذهني الضروريين لمواجهة التحديات القادمة، معتبرة أن الفارق الجوهري بين الموسم الحالي والسابق يتمثل في التطور الواضح في مستوى الثقة بالنفس والاستعداد العقلي.

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وذكرت زمزم الحمادي أنها لم تكن راضية تماماً عن المستوى الفني الذي قدمته خلال فوزها في النزال السابق، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي الآن هو إظهار قدراتها الحقيقية وتمثيل بلدها الإمارات بأفضل صورة ممكنة، خاصة مع خوض النزال خارج الحدود الوطنية.

فرض أسلوبي والسيطرة على إيقاع القتال

أضافت المحاربة أنه للمرة الأولى ستتحول إلى دور الفاعل رئيسي الذي يفرض الضغط والتكتيكات على منافسته، بدلاً من السماح للاعب الآخر بفرض أسلوبه القتالي عليها، مؤكدة عزمها على إظهار أسلوبي الفريد في القتال.

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تطورت مسيرتها الرياضية بشكل ملحوظ بعد أن بدأت حياتها الرياضية كلاعبة جوجيتسو، قبل أن تنتقل رسمياً إلى عالم الفنون القتالية المختلطة في عام ألفين وثلاثة وعشرين، لتخوض أولى مشاركاتها العالمية في بطولة العالم التي أقيمت في أبوظبي.

طموحات دولية بعد إنجاز محلي مميز

حصلت زمزم الحمادي على المركز الأول في تلك البطولة العالمية بأبوظبي، وهو الإنجاز الذي وصفته بأنه التحول الأهم في مسيرتها، حيث فتح له الأبواب على مصراعيه للمشاركة في المنافسات على المستوى الدولي والعالمي.

وتشمل برنامج استحقاقاتها المقبلة خوض مزيد من النزالات ضمن رابطة المقاتلين المحترفين "بي إف إل"، إلى جانب احتمال المشاركة في بطولة العالم وبطولة آسيا، مع تركيز كامل حالياً على نزال ديسمبر القادم.

التزام بتحقيق الفوز في المحطة السعودية

ترجح بطلة الإمارات أن تركيزها الذهني والبدني منصب بالكامل على نزال ديسمبر في السعودية، مع وضع هدف واضح وهو تحقيق الفوز والعودة بنتيجة إيجابية تعكس مكانة الرياضة القتالية الإماراتية.