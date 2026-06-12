زلزال بقوة 7.8 درجة في جنوب الفلبين يخلف 55 قتيلاً و31 مفقوداً

ارتفعت حصيلة زلزال مينداناو إلى 55 قتيلاً و31 مفقوداً، وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات بسبب الأمطار والهزات الارتدادية، والحكومة تعلن تمويلاً لإعادة الإعمار.

قتل 55 شخصا وفقد 31 آخرين جراء زلزال قوي بلغت شدته 7.8 درجة ضرب سواحل مينداناو جنوب الفلبين يوم الاثنين. لا تزال فرق ال إنقاذ تعمل على إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين رغم الأمطار الغزيرة والهزات الارتدادية التي تعيق العمليات.

تسبب الزلزال في انهيار مبانٍ وانزلاقات أرضية وأدى إلى إطلاق تحذيرات من تسونامي في المنطقة. ارتفعت الحصيلة الرسمية يوم الجمعة مع تسجيل ثماني وفيات إضافية، بينما بلغ عدد المفقودين 31 شخصاً مع تقارير متفرقة من السلطات المحلية. في إقليم سارانغاني الأكثر تضرراً، لا تزال المروحيات تستخدم لنقل الغذاء والمياه إلى السكان بسبب انقطاع الكهرباء وعدم إمكانية الوصول إلى بعض المناطق، حسبما أفاد رئيس إدارة الكوارث رينيه بونسالان لوكالة فرانس برس.

وقال بونسالان إن الهزات الارتدادية وهطول الأمطار عرقلت عمل فرق الإنقاذ lainnya، مما اضطر لتعلّق العملية بشكل مؤقت. وأضاف أن فرص إنقاذ أي من المفقودين على قيد الحياة أصبحت شبه معدومة بعد عدة أيام من الزلزال، والهدف الآن هو انتشال الجثث فقط. زار رئيس الفلبين فرديناند ماركوس يوم الأربعاء مناطق متضررة في مدينة جنرال سانتوس كبرى مدن الإقليم،其中 تفقد مدرسة متضررة ومنطقة لتوزيع المساعدات. وأعلنت الحكومة تمويلاً لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة





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زلزال الفلبين مينداناو سارانغاني إنقاذ

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