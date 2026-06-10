ريم الهاشمي وزير سويدي يناقشان تعزيز الشراكة والتجارة والأمن وقضايا أوكرانيا وغزة وسوريا والسودان

تجتمع ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مع بنجامين دوسا وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية في مملكة السويد، خلال زيارتها الرسمية لمملكة السويد. وخلال اللقاء، يؤكد الوزيران على الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات ومملكة السويد، ويبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

تجتمع ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مع بنجامين دوسا وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية في مملكة السويد، خلال زيارتها الرسمية لمملكة السويد.

وخلال اللقاء، يؤكد الوزيران على الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات ومملكة السويد، ويبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، في ظل التزام مشترك بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل. ويؤكد بنجامين دوسا إدانة مملكة السويد للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات، ويدعو إلى ضرورة الاستقرار الإقليمي، وضمان أمن الملاحة في الممرات المائية الدولية، واحترام القانون الدولي. وتعكس ريم الهاشمي ثبات دولة الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، وتعبر عن تقديرها العميق للدعم الذي أبدته مملكة السويد، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

كما يسلط اللقاء الضوء على عدد من التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في أوكرانيا، وفي هذا السياق، تسلط ريم الهاشمي الضوء على نجاح الوساطة الإماراتية الأخيرة بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، التي تضمنت إنجاز عملية تبادل جديدة شملت 185 أسيراً من الجانب الروسي و185 أسيراً من الجانب الأوكراني. وتناول الجانبان كذلك الأوضاع الإنسانية في غزة، والمستجدات الجارية في سوريا والسودان، مؤكدَين أهمية التوصل إلى حلول سياسية والحفاظ على زخم العمل الإنساني في مواجهة التحديات الإقليمية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، بحث الوزيران سبل تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والسويد، بما في ذلك آفاق دفع مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي. ويؤكد ريم الهاشمي التزام دولة الإمارات بتوسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية، وتعميق التعاون مع الشركاء الأوروبيين، ودعم وتسريع وتيرة الإنجاز في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.

ويؤكد على أن تعزيز التعاون الاقتصادي سيُرسّخ أواصر التعاون المشترك، ويُحقق الازدهار للطرفين، ويُقوّي سلاسل الإمداد، ويُحفّز الابتكار، ويخلق فرص عمل مستدامة، بما يُفضي إلى منافع دائمة للمجتمعات والاقتصادات والأجيال القادمة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ريم الهاشمي، بنجامين دوسا، الشراكة، التجارة، الأمن

United States Latest News, United States Headlines