أعلنت ريزورباي عن شراكة استراتيجية مع تابي لتمكين المصدرين الهنود من عرض خيارات الدفع بالتقسيط في الإمارات، مما يعزز التجارة العابرة للحدود ويقلل من فقدان العملاء.

أعلنت شركة ريزورباي ، كشبكة رائدة لحلول المدفوعات الرقمية، رسمياً عن اندماج خدمات شركة تابي الشهيرة ضمن منظومتها المتكاملة للمدفوعات العابرة للحدود. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف تسهيل عمليات التجارة الإلكترونية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث أصبح توفير خيارات دفع مألوفة ومتنوعة عاملاً حاسماً لجذب العملاء الجدد في الأسواق الخارجية.

تمكين المصدرين الهنود من تقسيط المشتريات

نتيجة لهذا التعاون الجديد، أصبح بإمكان المصدرين الهنود الذين يبيعون منتجاتهم في دولة الإمارات إتاحة خيار الدفع للمقيمين في الدولة على أربع دفعات بدون فوائد، أو ما يصل إلى اثنتي عشرة دفعة شهرية عند إتمام عمليات الشراء. هذا الإجراء يهدف إلى تبسيط تجربة التسوق للمستهلكين المحليين الذين يبحثون عن مرونة في سداد قيمة مشترياتهم.

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تسويق خدمات اشترِ الآن وادفع لاحقاً

وفقاً لبيانات القطاع، تحظى خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" بشعبية متزايدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حيث تقدر نسبة انتشارها بنحو ثلاثة وتسعين في المئة في دولة الإمارات، واثنين وأربعين في المئة في المملكة العربية السعودية. يُظهر هذا النمو القوي أهمية تبني هذه النماذج المالية لجذب شريحة واسعة من المستهلكين.

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آليات الشراكة والامتثال القانوني

وبموجب الشراكة المبرمة، يواصل المصدرون الهنود إدارة مدفوعاتهم وتسوياتهم المالية العابرة للحدود عبر منصة ريزورباي، دون الحاجة إلى تأسيس كيان تجاري محلي في دولة الإمارات لتوفير خيار الدفع بالتقسيط. هذا يبسط الإجراءات البيروقراطية بشكل كبير للشركات الهندية التي ترغب في الدخول إلى السوق الإماراتية بأسرع وقت ممكن.

تأثير الشراكة على استبقاء العملاء

بالنسبة إلى المصدرين والعلامات التجارية التي تعتمد نموذج البيع المباشر للمستهلك، فإن إتاحة وسائل الدفع التي يفضلها العملاء المحليين قد تسهم بشكل فعال في الحد من تراجع المتسوقين عن إتمام عمليات الشراء. كما تجعل تجربة التسوق أكثر سهولة وملاءمة للثقافة الاستهلاكية السائدة في المنطقة.