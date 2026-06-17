ريال مدريد يعلن تعاقده مع برناردو سيلفا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر

انضم برناردو سيلفا إلى ريال مدريد بموجب عقد يمتد لموسمين بعد مسيرة مميزة استمرت تسعة أعوام مع مانشستر سيتي، حيث حقق العديد من الألقاب المحلية والقارية.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا ، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين تنتهي في 30 يونيو 2028. يأتي هذا بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث قضى تسعة مواسم ناجحة منذ انتقاله من موناكو عام 2017.

سجل سيلفا 76 هدفًا في 459 مباراة بقميص السيتي، وحقق 15 لقبًا كبيرًا، включаت أربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز والثلاثية التاريخية التي شملت دوري أبطال أوروبا 2023، وجميع الألقاب المحلية في موسم 2018-2019. سيلفا، صاحب الخبرة الكبيرة مع المنتخب البرتغالي بـ109 مباراة، سينضم إلى الفريق استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026 في أمريكا.

وتأتي هذه الصفقة في ظل سعي ريال مدريد لاستعادة أمجاد الألقاب الكبيرة بعد موسمين دون أي بطولة، وهو ما دفع الرئيس فلورنتينو بيريز إلى تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في وقت سابق من هذا الشهر لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة





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