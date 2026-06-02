ريال مدريد يتصدر قائمة فوربس لأغنى أندية كرة القدم بقيمة 9.5 مليارات دولار

تصدّر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر قيمة مالية حسب مجلة فوربس، متقدماً على برشلونة ومانشستر يونايتد، في تصنيف يعتمد على الإيرادات والعلامة التجارية والديون دون الأخذ في الاعتبار الألقاب.

أثبت نادي ريال مدريد الإسباني حماسه الاقتصادي مرة أخرى بتصديره كالأكثر قيمة مالية في عالم كرة القدم، حيث وصل تقدير قيمته إلى تسعة مليارات وخمسمائة مليون دولار أمريكي وفقاً لتقرير أحدث إصدارات مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في قياس الثروات والأعمال.

هذا الإنجاز يضع ريال مدريد في صدارة قائمة الأندية الأكثر ثراءً على مستوى الكوكب، ويعكس قوة علامته التجارية التي تتجلى في عدد هائل من المشاهدين والمتابعين حول العالم، بالإضافة إلى العقود الضخمة التي يبرمها مع الرعاة والشركات العالمية. إذ تُحسب قيمة النادي عبر مجموعة من المعايير الصارمة التي تشمل إيراداته السنوية المتنوعة، مساحاته المالية، قيمة العلامة التجارية، اتفاقيات الترويج والرعاية، إلى جانب مستويات الديون التي يتحملها.

ولا يُعتمد في هذا الترتيب على النتائج الكروية أو الألقاب التي يحققها الفريق، بل تقتصر المعايير على الأرقام المالية الحقيقية التي تسجلها القواعد المحاسبية للجنة المختصة. في المرتبة الثانية، جاء خصم ريال مدريد التقليدي، نادي برشلونة، بقيمة مالية تبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون دولار أمريكي، وهو ما يضعه في الفجوة بين الريادة الاقتصادية والريادة الكروية.

وعلى الرغم من الصعوبات المالية التي مر بها مؤخرًا، إلا أن برشلونة لا يزال يحتفظ بجاذبية عالمية تجذب الرعاة وتضاعف من إيراداته من البث التلفزيوني وحقوق التسويق. أما المركز الثالث فحظى به نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي تم تقدير قيمته بـ سبعة مليارات ومئتين مليون دولار، متفوقاً على غريمه التقليدي ليفربول الذي جاء في المرتبة الرابعة بقيمة ستة مليارات ومئتين مليون دولار.

هذه الأرقام تبرز أهمية سوق الأندية الإنجليزية التي تستهدف تبني استراتيجيات تجارية مبتكرة وتوسيع قاعدة المشجعين على الصعيد العالمي. تلت القائمة بطل أوروبا المتكرر، باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي وصل إلى المرتبة الخامسة بقيمة خمس مليارات وثمانمائة مليون دولار، في حين حجز البافاري بايرن ميونخ الألماني المركز السادس بقيمة خمس مليارات وسبعمائة مليون دولار، ويتبع ذلك مانشستر سيتي الإنجليزي في المرتبة السابعة بقيمة خمس مليارات وخمسمائة مليون دولار.

أما أرسنال، البطل الإنجليزي الحالي وصاحب الوصيفة في دوري أبطال أوروبا، فقد احتل المرتبة الثامنة بقيمة خمس مليارات وأربعمائة مليون دولار، بينما حصد تشيلسي المركز التاسع بقيمة أربعة مليارات ومئتين مليون دولار. وفي المرتبة العاشرة، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي نجى بصعوبة من الهبوط، سجل قيمة مالية تبلغ ثلاثة مليارات دولار، مما يكشف أن الفارق بين أفضل الأندية وأقلها ليس مجرد أرقام بل يعكس استراتيجيات الإدارة والاستثمار في البنية التحتية والموهبة.

هذا الترتيب يوضح بجلاء كيف أن القوة المالية أصبحت عاملاً حاسماً في تشكيل مستقبل كرة القدم العالمية، وأن النجاح المستدام يتطلب مزيجاً متوازناً بين الأداء الرياضي والإدارة المالية المتقنة.





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