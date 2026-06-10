ريال مدريد يعرض 150 مليون يورو لضم ألفاريز وأتليتيكو يرفض

رفض نادي أتليتيكو مدريد عرضاً بقيمة 150 مليون يورو من ريال مدريد لشراء مهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مستشهداً بالشرط الجزائي البالغ 500 مليون يورو في عقد اللاعب، في حوار غير مسبوق بين الناديين.

أعلن نادي ريال مدريد ، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أن جاره أتليتيكو مدريد رفض عرضاً بقيمة 150 مليون يورو (173.25 مليون دولار) لشراء المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز .

وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي أن أتليتيكو مدريد رفض العرض مشيراً إلى وجود شرط جزائي في عقد اللاعب تبلغ قيمته 500 مليون يورو، مما يعني أن أي مفاوضات جادة يجب أن تبدأ من هذا المبلغ المرتفع. جاء الرفض بعد أن قدم ريال مدريد العرض خلال اجتماع لمجلس الإدارة، حيث أكد النادي الملكي في بيانه عبر موقعه الإلكتروني: 'يعلن ريال مدريد أنه عقب اجتماع مجلس الإدارة، قدم عرضاً بقيمة 150 مليون يورو إلى نادي أتليتيكو مدريد للحصول على خدمات اللاعب خوليان ألفاريز'.

وأضاف البيان: 'بعد دراسة وتقييم العرض، وجه أتليتيكو مدريد الشكر للنادي على العرض، الذي قُدم في إطار العلاقات الجيدة القائمة بين الناديين، ورفضه، مشيراً إلى الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب'. ويبدو أن أتليتيكو مدريد لم يكن راضياً تماماً عن الطريقة التي عُرض بها،陷入了 رد حاد عبر منصة إكس (تويتر سابقاً) حيث كتب: 'يبدو أنكم خلطتم بين المجاملة والامتنان، ولذلك وحتى لا يكون هناك أي لبس: نحن لا نشكركم على أي شيء'.

هذا الموقف يعكس التوتر المعتاد بين الناديين الكبيرين في العاصمة الإسبانية، حتى في التعاملات الرسمية. يأتي هذا الإعلان في وقت حساس لريال مدريد، حيث فاز فلورنتينو بيريز للتو بأول انتخابات رئاسية تنافسية منذ عشرين عاماً، ليستمر في رئاسة النادي لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.

وكان بيريز قد تعهد خلال حملته الانتخابية بأن النادي جاهز للاستثمار بقوة في السوق، مشيراً بشكل محدد إلى أن ريال مدريد سينفق 150 مليون يورو لضم 'نجم كبير' لم يكشف عن اسمه آنذاك، مع التأكيد على أن الصفقة ستكون الأغلى في تاريخ النادي. 从小 delle التعليقات التي أدلى بها، تبين أن المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز كان هو الهدف الرئيسي، لكن عرض 150 مليون يورو باء بالفشل أمام إصرار أتليتيكو على البند التعويضي البالغ 500 مليون يورو.

ألفاريز، البالغ من العمر 24 عاماً، كان قد انتقل إلى أتليتيكو مدريد من مانشستر سيتي في صيف 2024، وسجل 20 هدفاً في 49 مباراة في موسمه الأول مع الفريق، مما ساهم في حصوله على المركز الرابع في الدوري الإسباني. خوليان ألفاريز أصبح أحد أكثر اللاعبين طلباً في أوروبا بعد أدائه المتميز مع أتليتيكو والمنتخب الأرجنتيني، خاصة بعد فوزه بكأس العالم 2022.

يعتمد أتليتيكو مدريد بقيادة المدرب دييغو سيميوني على مهاراته التسديدية وقدرته على اللعب في كل الأدوار الهجومية، مما يجعله ركيزة أساسية في مشروع النادي. رفض العرض الملكي يظهر أن أتليتيكو لا ينوي التخلي عن لاعبه الأساسي بسهولة، خاصة ليسقط في الصراع المحلي، كما أن البند التعويضي الضخم يمثل حاجزاً مادياً أمام أي محاولة للاستحواذ.

من ناحية أخرى، يواجه فلورنتينو بيريز الآن اختباراً حقيقياً لمصداقيته وتعهده بصفقة كبيرة، حيث أن فشل صفقة ألفاريز يعني أن عليه البحث عن أهداف أخرى بقيمة مماثلة، وهو أمر غير هيّن في سوق الانتقالات الحالي. يمكن أن تتجه أنظار ريال مدريد نحو لاعبين آخرين مثل كيليان مبابي أو فيquinha، لكن تكلفتهم也有ه могут تتجاوز المبلغ المذكور.

في المقابل، يدرك أتليتيكو أن الحفاظ على ألفاريز يعني الحفاظ على الطموحات التنافسية للفريق في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث يُعتبر المهاجم الأرجنتيني أحد أفضل المواهب في العالم حالياً. هذه الواقعة تؤكد مرة أخرى أن الاقتصاد في كرة القدم الحديثة قد تجاوز مراحل، وأن البنود التعويضية الضخمة تُستخدم كأداة لردع المحاولات الجدية للاستحواذ، مما يضع سقفاً أعلى لأسعار الانتقالات





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ريال مدريد أتليتيكو مدريد خوليان ألفاريز دوري إسباني صفقات كرة القدم فلورنتينو بيريز

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

دبي تستضيف أكبر معرض للبنية التحتية للطاقة في سبتمبر1900 عارض من 150 دولة في «طاقة الشرق الأوسط» تُقام فعاليات معرض طاقة الشرق الأوسط في مركز...

Read more »

المعجزة الأوكرانية هناتيشين تتوج بطلة لأوروبا للشطرنج النسائي رغم تصنيفها المتأخراللاعبة الأوكرانية المراهقة أناستاسيا هناتيشين البالغة من العمر 15 عاما تفوز بلقب بطولة أوروبا للشطرنج النسائي في باتومي بجورجيا بعدما جمعت 9 نقاط من أصل 11 ممكنة محققة إنجازا تاريخيا رغم دخولها البطولة بالمركز 74 بين 150 لاعبة مشاركة.

Read more »

منحة سريعة للمنشئين في دبي: 150 فرصة تمويلية بقيمة 10 آلاف درهم لكل مشروعإطلاق النسخة الثالثة من منصة الأبحاث والممارسات الفنية بمنحة سريعة تستهدف 150 مبدعًا في دبي، ضمن محفظة حصانة القطاع الإبداعي لتطوير البيئة الثقافية وتوفير تمويل ودعم مهني.

Read more »

زيادة الإنفاق الدفاعي الألماني تثير مخاوف فرنسا من فقدان التفوق العسكريمع اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، كانت فرنسا وألمانيا تنفقان مبالغ متقاربة على قطاع الدفاع، إلا أن هذا التوازن بدأ يتغيّر بوتيرة متسارعة، حيث تشير التقديرات إلى أن الإنفاق الدفاعي الألماني سيصل بحلول عام 2029 إلى ما لا يقل عن 150 مليار يورو (174...

Read more »

أتلتيكو يضحك على عرض ريال مدريد لضم ألفاريز مقابل 150 مليون يوروتقدم ريال مدريد الإسباني بعرض قدره 150 مليون يورو لجاره أتلتيكو مدريد للتخلي له عن خدمات...

Read more »

صراع الـ 150 مليون يورو على ألفاريز يُشعل كواليس الموندياللم تكد المنتخبات العالمية تلتقط أنفاسها مع بدء العد التنازلي لانطلاق نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، حتى فجّ

Read more »