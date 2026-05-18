ريال مدريد تُعلن عن رحيل داني كارفخال بعد انتهاء مسيرة طويلة بتتويج 27 بطولة مع الفريق

أعلن نادي ريال مدريد رحيل داني كارفخال عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري بعد مسيرة طويلة امتدت لأكثر من عقدين داخل النادي الملكي، حيث تشهده بداية رحلته مع النادي عام 2002 قبل أن يصبح أحد أبرز الأسماء في تاريخ الفريق. احترف لاعب على مدار 13 موسمًا بتكليله 27 بطولة مع ريال مدريد ونجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات. حصل على عدة جوائز فردية خلال السنوات الأخيرة وحقق لقب كأس أمم أوروبا 2024 مع منتخب بلاده. سيتم إقامة حفل تكريم ووداع خاص للاعب يوم السبت المقبل على ملعب «سانتياغو برنابيو».

تحول الظهير الإسباني إلى أحد أبرز الأسماء في تاريخ الفريق، حيث شهدته بداية رحلته مع النادي عام 2002، بعدما انضم إلى أكاديمية النادي، قبل أن يقضي 10 مواسم في فرق الشباب، ثم واصل مشواره مع الفريق الأول على مدار 13 موسمًا متتاليًا. خاض كارفخال 450 مباراة بقميص الفريق في مختلف البطولات، وتمكن خلالها من تسجيل 14 هدفًا، إلى جانب مساهماته الدفاعية المستمرة على مدار سنوات طويلة.

حصد اللاعب عدة جوائز فردية خلال السنوات الأخيرة، بعدما اختير ضمن التشكيلة المثالية لاتحاد اللاعبين المحترفين «فيفبرو» لعام 2024، كما تواجد في تشكيلة «ذا بيست» التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في العام نفسه. وفاز كارفخال أيضًا بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، بعدما سجل هدفًا خلال المباراة النهائية التي قادت ريال مدريد إلى لقب جديد في البطولة القارية.

وقدمت مسيرته الكروية للسيد فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، نموذجا في تمثيل قيم النادي خلال سنواته داخل الفريق، كما وصفه بأنه أحد الرموز الكبيرة في تاريخ ريال مدريد. وكانت الصورة التي جمعت كارفخال بالراحل ألفريدو دي ستيفانو أثناء وضع حجر الأساس لمدينة ريال مدريد الرياضية ستبقى حاضرة دائمًا في ذاكرة جماهير النادي.

سيتم إقامة حفل تكريم ووداع خاص للاعب يوم السبت المقبل على ملعب «سانتياغو برنابيو»، بالتزامن مع المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الإسباني، بمنح الجماهرة فرصة توديع قائدها بعد نهاية مشواره الطويل مع الميرنغي





