رياض البوارح الصيفية: تأثيرها على حركة البحر والغبار في الإمارات

رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، تحدث عن رياح البوارح الصيفية التي تهب على منطقة الخليج العربي منذ منتصف مايو الجاري، وتستمر حتى نهاية يوليو المقبل، لتليها بعد ذلك رياح السموم الشديدة الحرارة والجفاف. رياح البوارح الصيفية تسبب اضطراباً في حركة البحر، وإثارة للغبار، وتحريكاً للرمال في المناطق المفتوحة مثل المدام، والذيد، والعين.

التاريخ:أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، بأن رياح «البوارح» الصيفية - وهي ال رياح الشمال ية والشمالية الغربية التي بدأت تهب على منطقة الخليج العربي من منتصف مايو الجاري - مستمرة حتى نهاية يوليو المقبل، لتليها بعد ذلك رياح «السموم» الشديدة الحرارة والجفاف.

رياض البوارح الصيفية تقابلها شتاءً رياح «الشمال»، التي ينشط هبوبها من بداية ديسمبر حتى نهاية فبراير. وذكر أنها تظهر بشكل أقوى في العراق والكويت وشمال شرق السعودية، كما تهب في دولة الإمارات، مسببة اضطراباً في حركة البحر، وإثارة للغبار، وتحريكاً للرمال في المناطق المفتوحة مثل المدام، والذيد، والعين.

فترات البوارح تنقسم عند العرب إلى ثلاث، بناءً على الطوالع من النجوم، وهي «بارح البطين» خلال شهر مايو مع طلوع نجم البطين، ثم «بارح الثريا» أو بارح النجم في شهر يونيو مع طلوع نجوم الثريا، و«بارح الجوزاء» في شهر يوليو مع طلوع نجوم الجوزاء، ومع طلوع المرزم في 29 يوليو، تبدأ البوارح تضعف. رياض البوارح تحمل إرثاً طريفاً في الموروث الشعبي العربي، إذ كانت المفضلة لقطاع الطرق واللصوص في الصحراء قديماً، كونها تحرك الرمال وتخفي آثار أقدامهم وأثر الإبل والماشية المسروقة، مما يمنع اقتفاء أثرهم





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

رياح البوارح الصيفية رياح الشمال تأثيرها على حركة البحر والغبار في الإمارات فترات البوارح عند العرب إرث الموروث الشعبي العربي

United States Latest News, United States Headlines