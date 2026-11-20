اكتشاف كيف حول فرسان الإمارات شغفهم بالفروسية إلى نجاحات تجارية عالمية في الأزياء والأحذية من خلال مبادرات ابتكارية تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية.

تجاوزت علاقة أهل الخيل في دولة الإمارات حدود المنافسة الرياضية لتتحول إلى بوابة استراتيجية لدخول عالم ريادة الأعمال، حيث استثمر الفرسان خبراتهم العميقة في هذه الرياضة العريقة لإطلاق مشاريع تجارية مبتكرة تلامس احتياجات مجتمع الفروسية بدقة. شهد الموسم السنوي ولادة أفكار استثمارية جديدة تجمع بين الشغف والمهارة، حيث رصد رواد الأعمال احتياجات الفرسان والفارسات وطورو منتجات متخصصة تتجاوب مع متطلبات الممارسة الاحترافية، متخطين طموحاتهم المحلية إلى الأسواق الخليجية والعالمية. يعكس هذا التحول الاقتصادي جانباً جديداً من المشهد الرياضي في الدولة، مستفيدين من الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع الفروسية خارج نطاق سباقات السرعة و القدرة ، مما يثبت أن الاستثمار في هذا المجال ليس مجرعة هواية، بل صناعة نامية ذات عوائد ملموسة.

أحمد الحضرمي من السباق إلى الرعاية العالمية

يقدم أحمد الحضرمي نموذجاً متكاملاً للشاب الإماراتي الطموح، الذي لم يكتفِ بمشاركته كلاعب فارس ومصور مهني لسباقات الخيل والقدرة، بل حوّل خبرته الميدانية إلى مشروع تجاري ناجح في مجال الملابس الرياضية. استلهم الحضرمي فكرة مشروعه من ملاحظته الدقيقة لاحتياجات الفرسان، مستفيداً من معرفته بمتطلبات التدريبات والمنافسات لتطوير تصاميم وخامات ملابس تتوافق مع طبيعة الحركة في الفروسية والرياضات الأخرى. بدأ رحلته الاستثمارية عبر التجارة الإلكترونية مستهدفاً السوق المحلية، قبل أن يتوسع نشاطه بشكل ملحوظ ليشمل الأسواق الخليجية نتيجة الإقبال المتزايد على منتجاته عالية الجودة. اتخذ الحضرمي قراراً جريئاً بالتخلي عن وظيفته الرسمية للتفرغ الكامل لإدارة مشروعه وتطويره، وهو القرار الذي حصد ثماره بنمو الطلب واتساع دائرة انتشار علامته التجارية. نجح في تسجيل حضور قوي لعلامته كراعٍ لبطولات القدرة العالمية في رومانيا والبرتغال وفرنسا ودول أخرى، معنياً بجودة التصاميم التي تخدم نطاقاً أوسع من المتنافسين.

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خالد الرضا وتحول الألم إلى فرصة استثمارية

قادت تجربة شخصية معقدة مع آلام الركبة المستعصي خالد الرضا إلى دخول قطاع الأحذية الصحية والرياضية، حيث وظف معرفته العميقة باحتياجات أهل الخيل في تطوير منتجات تلبي طبيعة عمل ميادين سباقات القدرة. استعاد الرضا بدايات رحلته التي انطلقت عام 2019 خلال زيارته لألمانيا، حيث كان يعاني من آلام شديدة وصلت إلى حد توصية الأطباء بإجراء عملية جراحية لاستبدال مفصل الركبة. نصحته صديقاته بتجربة الأحذية الصحية المتخصصة، التي أسهمت بشكل فعال في تخفيف الألم الذي كان يعاني منه، مما دفعه للاتصال بالمصنع الألماني والحصول على وكالة التوزيع exclusive له. لم يكن دافع الرضا تجارياً بحتاً، بل جاءت فكرته رداً على تجربة شخصية عايش تفاصيلها، حرصاً منه على نقل الفائدة للآخرين انطلاقاً من قناعته بضرورة الجمع بين الاستثمار المفيد وخدمة المجتمع. توسع نشاطه قبل نحو عامين ليغطي توفير أحذية متخصصة في سباقات القدرة تتميز بخفة الوزن ومقاومة الماء، مصممة خصيصاً لتلبي احتياجات الفرسان والمدربين والملاك والعاملين في الإسطبلات. أشار الرضا إلى أن انتماءه إلى عائلة مرتبطة بالخيل وممارسته السابقة للفروسية مع أشقائه وبناته أسهم في تعزيز توجهه الاستثماري، مشيداً بنمو شركته لتصل إلى نحو 5 علامات تجارية في مجال الأحذية الصحية والرياضية، معداً المصداقية عنصراً حاسماً في تسويق المنتجات.

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هنادي اليوسف وماريا سامر يعيدان تصميم أزياء الفارسات

استلهمت الفارسات هنادي اليوسف وماريا سامر فكرة مشروعهما التجاري المسمى "لجام" من واقع تجربتهما المباشرة في عالم الفروسية، حيث ركزتا على تصميم تنانير الفارسات التي تجمع بين الأناقة والاحتشام والراحة. أوضح اليوسف، صاحبة الفكرة، أن انطلاق المشروع جاء قبل نحو عام بعد ملاحظتها الرغبة الكبيرة لدى العديد من الفتيات في ممارسة الفروسية بأزياء تتناسب مع مجتمعنا الإماراتي والخليجي. استوحت اليوسف تصاميمها من أزياء الفارسات في ستينيات القرن الماضي، حين كانت الفساتين الطويلة تضفي طابعاً خاصاً من الأناقة على حضور المرأة في ميادين الفروسية، مؤكدة أنها فارسة منذ نحو 18 عاماً ولم تقف مسؤوليات الأمومة وحضانة أبنائها الأربعة حائلاً أمام مواصلة شغفها بالخيل وريادتها. من جانبها، أكدت شريكتها ماريا سامر أن التجارب الشخصية والملاحظات التي تلقتها من زميلاتها ساهمت في بلورة الفكرة، خاصة أن الملابس الفضفاضة السابقة لم تكن توفر الراحة الكافية أثناء ركوب الخيل. مارست سامر الفروسية منذ نحو 17 عاماً، وحرصت من خلال المشروع على البحث عن حلول عملية تلبي احتياجات الفارسات، مشيرة إلى أن الفروسية فتحت أمامهما آفاقاً جديدة في عالم الأعمال كاول تجربة تجارية لهما. لا يقتصر طموحهما على السوق المحلية، بل يمتد إلى الوصول إلى الأسواق الأوروبية واستقطاب الفارسات اللواتي يبحثن عن أزياء تجمع بين القيم الثقافية والراحة الرياضية.

أمل الصايغ بين الفروسية والأزياء المحترفة

جمعت الفارسة أمل الصايغ بين شغفها الراسخ بالفروسية وخبرتها الأكاديمية والمهنية الراسخة في عالم الأزياء، لتخوض تجربة ريادة الأعمال من خلال تأسيس علامتها التجارية الخاصة في أزياء الفروسية. تهدف الصايغ من خلال علامتها التجارية إلى منافسة العلامات التجارية الكبيرة في هذا القطاع، مستخدمة خبرتها لابتكار تصاميم تلبي التوقعات العالية للمتنافسات والمحترفين. يمثل نموذج أمل الصايغ إضافة نوعية لمشهد ريادة الأعمال النسائية في قطاع الفروسية، حيث توظف معرفتها المتخصصة في صناعة الملابس لتعزيز حضور المرأة الإماراتية في السباقات الدولية. يساهم دخولها بقوة في هذه السوق في إثراء التنوع في المنتجات المتاحة للفرسان والفارسات، مؤكداً أن الجمع بين الهواية والشغل الاحترافي يمكن أن يولد فرصاً اقتصادية مستدامة ومبتكرة تخدم قطاعاً رياضياً ذا طموحات عالمية.