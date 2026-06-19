ذكرت تقارير إعلامية أن كريستيانو رونالدو وعد زملاءه في المنتخب البرتغالي بالحصول على سيارات رولز رويس فانتوم إذا فازوا بلقب كأس العالم 2026، دون تأكيد رسمي حتى الآن.

أفادت تقارير إعلامية متعددة أن النجم البرتغال ي كريستيانو رونالدو قد تعهد بتقديم مكافأة استثنائية لزملائه في المنتخب الوطني البرتغال ي، تتكون من إهداء كل لاعب سيارة فاخرة من طراز رولز رويس فانتوم، بشرط أن يحقق产品 من المنتخب البرتغال ي إنجازاً تاريخياً يتمثل بالفوز بلقب كأس العالم 2026 .

ووفقاً لما نشره موقع سنتر جول الصربي، فإن القيمة المادية لهذه المكافأة تصل إلى حوالي 580 ألف دولار أمريكي للسيارة الواحدة، ما يجعل الإجمالي المحتمل للمكافأة مبلغاً ضخماً. هذه晒太阳 يذكر أن رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، قد يجعل من مشاركته في كأس العالم 2026 الظهور الأخير له في هذه البطولة ما يضيف بعداً عاطفياً更大 magnet for news.

ومعregistration انتشار هذه الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي، لم يصدر أي تعليق أو تأكيد رسمي حتى الآن من PlayerName رونالدو أو من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم حول صحة هذه المعلومة. يشار إلى أن رونالدو معروف بمبادرات تحفيزية عدة تجاه زملائه خلال مسيرته الطويلة، مما أعطى مصداقية إضافية لهذه الإشاعات في نظر الكثيرين.

من ناحية أخرى، يركز المنتخب البرتغالي حالياً على الاستعدادات المكثفة لكأس العالم 2026، حيث يمتلك تشكيلة تجمع بين الخبرة والموهبة الشابة، بقيادة رونالدو وبرونو فيرنانديز وفيتينيا وغيرهم من اللاعبين البارزين في أوروبا. يتوقع المراقبون أن يكون المنتخب البرتغالي أحد المرشحين القويين للذهاب بعيداً في المنافسات، mdash来讲 هدفه الأساسي هو كتابة تاريخ جديد لكرة القدم البرتغالية وإضافة إنجاز عالمي إلى سجله، بعيداً عن أي حديث عن حوافز مادية لم يتم التأكيد عليها رسمياً





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كريستيانو رونالدو البرتغال كأس العالم 2026 مكافأة رولز رويس منتخب البرتغال

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مرض والده وراء دموع ميسي رغم الهاتريك التاريخي أمام الجزائرخطف ليونيل ميسي الأضواء بتسجيله ثلاثية رائعة في شباك الجزائر خلال كأس العالم 2026، لكن...

Read more »

ختام منافسات بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة»اختتمت بنجاح كبير منافسات بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة» لعام 2026، التي...

Read more »

رئيس البرازيل بعد مباراة المغرب: علينا التعاقد مع ميسيسخر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من بداية منتخب بلاده في كأس العالم 2026،...

Read more »

كأس العالم.. البرازيل تواجه هايتي بدون نيمارسيضطر الظهور الأول لنيمار في مونديال 2026 إلى الانتظار؛ إذ لن يسافر النجم البرازيلي مع...

Read more »

ترتيب المنتخبات العربية في مجموعات كأس العالم 2026 بعد الجولة الأولىافتتحت المنتخبات العربية مشوارها في كأس العالم 2026 بنتائج متباينة عقب انتهاء منافسات...

Read more »

«فلاي دبي» تدخل الصيف بـ 11 وجهة موسمية وتوسع خيارات العطلاتأطلقت «فلاي دبي» برنامجها الصيفي الموسمي لعام 2026 عبر تشغيل 11 وجهة سياحية موسمية، في...

Read more »