روسيا تحذّر أوروبا من تسرع السلام الأوكراني وسط مفاوضات أبوظبي

موسكو تنفي وجود استعداد أوروبي للأمن القاري رغم حديث ترامب عن اتفاق، فيما تستأنف محادثات أبوظبي الأسبوع المقبل تحت وساطة أمريكية لحل الأزمة.

خفضت القيادة الروسية سقف التوقعات بشأن تسوية سريعة للأزمة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق كبير وجميل بشأن أوكرانيا. جاء هذا التراجع في الموقف الروسي رداً على التصريحات الأمريكية المتفائلة التي لم تجد صدى واقعياً في موسكو، حيث أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لم تلمس أي استعداد حقيقي من جانب أوروبا لمناقشة مستقبل الأمن في القارة.

موقف الكرملين الدبلوماسي الحالي

أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس أن المباحثات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا تكتسب زخماً ملحوظاً. وأشار إلى ساد شعور متزايد بضرورة الإسراع في التحرك نحو حل سياسي، مما يعكس ضغطاً دبلوماسياً متزايداً على الأطراف المتحاربة. وأوضح أن الإدارة الأمريكية تواصل إطلاع الحكومة الألمانية بشكل مستمر على مجريات المناقشات الجارية خلف الكواليس.

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مفاوضات أبوظبي الجديدة المرتقبة

من المقرر أن تُستأنف الأسبوع المقبل في أبوظبي، بوساطة أمريكية، المحادثات بين مفاوضين أوكرانيين وروس. تمثل هذه الخطوة أول لقاء رسمي منذ شهر فبراير لبحث إمكانية إنهاء الحرب التي بدأتها روسيا عام 2022. يستهدف هذا الجهد الدبلوماسي وضع أسس لهدنة مستدامة أو اتفاقية سلام تقودها الولايات المتحدة لضمان تنفيذها.

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تفاعلات أوروبية ودولية واسعة

اجتماع المفاوض الروسي كيريل دميترييف مع ترامب في البيت الأبيض كان الحدث المحوري الذي أعقبته سلسلة من الاتصالات. أجرى ترامب في وقت سابق اتصالاً هاتفياً بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وذلك عقب المكالمة التي جرت بين الزعيمين في وقت متأخر من الليل. يظهر هذا التكامل أن الإدارة الأمريكية تعمل على تنسيق موقف الحلفاء الأوروبيين مع المسار الروسي.

دور مجموعة إي 3 والشركاء الأوروبيين

يشارك المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن كثب في مشاورات ترامب، إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة، ضمن مجموعة الدول الثلاث المعروفة باسم إي 3. تعمل هذه المجموعة بالاشتراك مع شركاء أوروبيين آخرين على ضغط دبلوماسي منسق. تهدف الجهود المشتركة إلى ضمان أن أي اتفاق مستقبلي يأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية الأوروبية بالإضافة إلى الطلبات الروسية.