روسيا ترحب بزيارة شرودر وسط جدل أوروبي

أعلنت روسيا عن استقبالها زيارة المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، وسط جدل أوروبي حول مواقف ألمانيا من أوكرانيا وإسرائيل.

أعلنت روسيا عن استقبالها زيارة المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر ، وسط جدل أوروبي حول مواقف ألمانيا من أوكرانيا و إسرائيل . وترى ألمانيا أن دعمها ل أوكرانيا و إسرائيل هو السبب في خسارة مقعد مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في نيويورك إن مواقف ألمانيا في قضايا معينة لا تشترك فيها جميع الدول الأعضاء، وتسببت في مشاعر معادية لألمانيا. وأضاف أن ألمانيا يجب أن تتحمل مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل في الصراع بالشرق الأوسط، مما يسبب خسارة أصوات في الانتخابات. وأعلنت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك عن فشل ألمانيا في الحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي، لأول مرة، بعد خسارتها أمام البرتغال والنمسا





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