روبيو: الضغوط الاقتصادية على إيران تغني حالياً عن عمليات عسكرية واسعة

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الحملة الاقتصادية ضد إيران فعالة للغاية، ولا يرى حاجة حالياً لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضدها.

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الثلاثاء إنه لا يرى ضرورة لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران ، معتبراً أن القيود الاقتصادية تحقق فاعلية كبيرة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في باريس.

وأكد ماركو روبيو أن الحملة الاقتصادية ضد إيران مدمرة للغاية، إلى درجة أنه لا توجد حالياً حاجة إلى عمليات قتالية كبرى. وقال إنه أبلغ الحلفاء بهذا الموقف في باريس خلال الاجتماع نفسه.

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الحملة الاقتصادية ضد إيران وأثرها على النفط

يرى ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تحقق الهدف ذاته عبر الوسائل الاقتصادية بدلاً من العمليات العسكرية، وذلك وفق ما أشار إليه بشأن موقف الرئيس دونالد ترامب. وأوضح أن الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها إيران ونظامها هائلة، وتتزايد يوماً بعد يوم.

وذكر روبيو أن إمدادات النفط الإيرانية بدأت تنضب بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة. ولم يتطرق في تصريحاته إلى تفاصيل إضافية عن آلية هذا الحصار أو مدته الزمنية.

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موقف الحلفاء الأوروبيين والدوحة من التصعيد

حث الأعضاء الأوروبيون في مجموعة السبع ماركو روبيو خلال اجتماع باريس على تجنب أي تصعيد جديد ضد إيران. ويكشف هذا الطلب عن مقاربة مختلفة لدى بعض الحلفاء الأوروبيين مقارنة بالموقف الأميركي المعلن.

وفي خطوة مفاجئة، انضم رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى محادثات على هامش اجتماع مجموعة السبع. وضمت المحادثات أربعة من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين ووزير الخارجية السعودي.

وكان دونالد ترامب قد تحدث بعد لقائه رئيس الوزراء القطري عن زخم إيجابي نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير. في المقابل، أبدى ماركو روبيو تشاؤماً بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران.

تشاؤم روبيو بشأن شروط إيران في المفاوضات

أبدى ماركو روبيو تشاؤماً بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيراً إلى أن إيران لا تبدو واقعية في تعاملها مع المفاوضات حالياً. وقال إن إيران ترغب في اتفاق، لكن المشكلة تكمن في الشروط التي تواصل طرحها، وأضاف أنها ليست جادة حتى الآن.

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ومع ذلك، رأى ماركو روبيو أن الوضع قد يتغير مستقبلاً. وأوضح أن الضغوط الاقتصادية ستؤثر في النهاية، إذ لا بد من توفير الطعام ودفع أجور المقاتلين وقوات الأمن، معتقداً أن ذلك سيترك أثره مع مرور الوقت.

وفي المقابل، حذر ماركو روبيو من أن الولايات المتحدة قد ترد عسكرياً إذا تجاوزت إيران بعض الخطوط الحمر. وقال إن الجيش الأميركي، الذي وصفه بأنه الأقوى في العالم، مستعد للرد في تلك الحالة.