روبيو يعلن مسارا جديدا في العلاقات الأمريكية الكوبية ومساعدات بقيمة 100 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن مسار جديد في العلاقات مع كوبا متجاوزا الحكومة الشيوعية وقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار، داعيا إلى كوبا جديدة تقوم على الحريات الاقتصادية والسياسية للمواطن العادي بدلا من احتكار الدولة والحزب الشيوعي.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن مسار جديد في العلاقات بين الولايات المتحدة و كوبا يوم الأربعاء، حيث قدم رؤية طموحة لتحسين الأوضاع الإنسانية في الجزيرة الكاريبية.

وجاء الإعلان في رسالة مصورة باللغة الإسبانية نشرها روبيو بمناسبة الذكرى السنوية ليوم استقلال كوبا، حيث أكد فيها أن الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترمب تسعى إلى فتح فصل جديد في العلاقات بين الشعبين والدولتين. وتعكس خطوة روبيو، الذي يتمتع بخلفية عائلية كوبية لأن والديه هاجرا من الجزيرة إلى الولايات المتحدة، الاهتمام الأمريكي المتجدد بقضايا حقوق الإنسان والحريات الاقتصادية في كوبا.

أعلنت الولايات المتحدة عن استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار للشعب الكوبي في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي تواجهها الجزيرة. وتعاني كوبا من نقص حاد في الموارد الأساسية بما في ذلك الغذاء والأدوية والوقود، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين العاديين. لكن روبيو اشترط أن توزع أي مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة عبر المنظمات الإنسانية والكنيسة الكاثوليكية وليس عبر تكتل جايسا الاقتصادي العسكري الذي يسيطر على نسبة كبيرة من القطاعات الاقتصادية في الجزيرة.

هذا الشرط يعكس الحرص الأمريكي على ضمان وصول المساعدات للمواطنين العاديين وليس للأجهزة الحكومية أو الأجهزة العسكرية للدولة. ركز وزير الخارجية الأمريكي في رسالته على تقديم رؤية بديلة لمستقبل كوبا تقوم على الحريات الاقتصادية والسياسية للفرد العادي. وقال روبيو إن الإدارة الأمريكية تدعو إلى كوبا جديدة يستطيع فيها المواطن العادي بدلا من الدولة امتلاك محطات الوقود والمتاجر والمطاعم والمشاريع التجارية المختلفة.

كما أكد على ضرورة توفير الحريات الإعلامية والصحفية حيث يستطيع المواطنون امتلاك محطات تلفزيونية وصحف بدلا من احتكار الدولة والحزب الشيوعي لهذه المؤسسات الإعلامية. وتمثل هذه الرؤية انتقادا واضحا للنظام الاقتصادي والسياسي الحالي في كوبا الذي يقوم على السيطرة الحكومية على معظم القطاعات الاقتصادية والإعلامية. اختار روبيو توقيت نشر رسالته بعناية حيث اختار يوم استقلال كوبا الذي يوافق تأسيس الجمهورية الكوبية في العشرين من شهر مايو عام 1902، أي بعد أربع سنوات من انتهاء الاحتلال الأمريكي للجزيرة.

وهذا التوقيت يحمل دلالات رمزية قوية حيث يربط بين استقلال كوبا التاريخي وبين رؤية أمريكية جديدة لمستقبل الجزيرة. وتأتي الخطوة الأمريكية في سياق الصراع الطويل بين الولايات المتحدة والقيادة الشيوعية في كوبا التي وصلت إلى السلطة من خلال الثورة الشهيرة عام 1959. وطالما رفضت الحكومة الشيوعية الكوبية الاعتراف بشرعية الجمهورية السابقة للثورة والحكومات التي دعمتها الولايات المتحدة في تلك الفترة





