رفض دعوى تعويض 3.4 مليون درهم ضد شقيقة وزوجها في دبي

قضت المحكمة المدنية في دبي برفض دعوى قدمها رجل عربي ضد شقيقته وزوجها طلب فيها تعويضاً بأكثر من 3.4 ملايين درهم عن أضرار مادية وأدبية ادعى تكبدها بسبب إقامتهما لدعاوى قضائية كيدية مرتبطة بشراكة استثمارية عقارية بينهم. أكدت المحكمة أن التقاضي حق مشروع ولا يُعتبر إساءة ما لم يثبت قصد الإضرار أو التعسف.

رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى رفعها رجل عربي ضد شقيقته وزوجها، طلب منها تعويضاً بأكثر من 3.4 ملايين درهم عن أضرار مادية وأدبية زعم تكبدها بسبب سلسلة من النزاعات القضائية المرتبطة ب شراكة استثمارية عقارية بين الطرفين.

استند المدعي إلى أن إقامة شقيقته وزوجها لدعاوى قضائية ضدّه كانت كيدية وتعسفية، وألحقت به أضراراً نفسية ومادية نتيجة انخراطه في معارك قانونية متعددة على مدى سنوات. إلا أن المحكمة أكدت أن LJوء الجهات القضائية للمطالبة بالحقوق لا يشكل في حد ذاته خطأ أو إساءة لاستعمال حق التقاضي، كما أن الشعور بالحزن أو الضيق الناجم عن خصومة مشروعة بين أفراد العائلة لا يصلح أساساً للحكم بالتعويض.

وتعود أصول القضية إلى خلاف عائلي امتد لسنوات بعدما دخل المدعي في شراكة استثمارية عقارية مع زوج شقيقته بقيمة 15 مليون درهم، واحتفظ بحصة 50٪، بينما تولى شقيقته وزوجها إدارة الاستثمار. وبعد تسجيل الوحدات العقارية باسم الأخير، نشبت نزاعات قضائية بينه وبين المطور العقاري انتهت بحصوله على تعويضات تقارب 15 مليون درهم، لم يوزع منها على المدعي حسب ادعائه. وادعى المدعي أن شقيقتهما أقامت دعاوى كيدية ضده، كلفته أتعاب محاماة كبيرة وأضرته نفسياً وأسرياً بسبب تحول النزاع إلى صراع عائلي.

لكن المحكمة ركزت على法律ية قضية المسؤولية التقصيرية النابعة من إساءة استعمال التقاضي، مؤكدة أن مجرد خسارة الدعاوى أو كثرة المنازعات لا يكفي لإثبات الكيد أو التعسف، بل يجب تقديم دليل واضح على القصد الإضرار. واستندت إلى أن قانون المعاملات المدنية يضمن حق التقاضي للجميع، ولا يترتب عليه تعويض إلا إذا ثبت الاستخدام غير المشروع أو القصد الإضرار.

وخلصت بعد فحص أوراق الدعوى إلى أن الدعاوى التي أقامها المدعى عليهما كانت مستندة إلى حقوق ومطالبات نابعة من العلاقة التعاقدية والاستثمارية السابقة، وليست كيدية، خاصةً أن أحكاماً نهائية سابقة أيّدت بعض مطالبهم، مما ينفي وصف التعسف. كما انتقدت المحكمة تقرير الخبرة المقدم من المدعي، الذي بنى تقدير الأضرار على أتعاب المحاماة والرسوم، مع العلم أن هذه النفقات تُعتبر جزءاً من العلاقة التعاقدية مع المحامي ولا يمكن تحميلها للطرف الآخر في دعوى مستقلة إلا ضمن ضوابط قانونية محددة.

وأكدت المحكمة أن أركان المسؤولية التقصيرية لم تتوفر، إذ انتفى ركن الخطأ لأن المدعى عليهما كانا يمارسان حقاً مشروعاً في التقاضي، كما انتفى ركن الضرر القابل للتعويض لأن ما ساقه المدعي لا يُعدّ ضرراً مباشراً ناشئاً عن فعل غير مشروع، وعلاقة السببية بين الأضرار المدعى بها وتصرفات المدعى عليهما غير قائمة. أما فيما يخص الأضرار الأدبية الناتجة عن الخلاف الأسري، فقالت المحكمة إن الحزن أو الضيق الناجم عن خصومة قضائية مشروعة بين أفراد العائلة لا يكفي للحكم بالتعويض، خاصةً في وجود نزاع حقيقي حول حقوق مالية واستثمارية بين الأطراف





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المحكمة المدنية دبي دعوى تعويض إساءة استعمال حق التقاضي شراكة استثمارية عقارية نزاع عائلي

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