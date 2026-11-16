رصد علمي نادر: صورة أولى لسمكة القرش النائم في أعماق القطب الجنوبي

باحثو مركز Minderoo-UWA يصدرون صورا للقرش النائم على عمق 490 مترا، في اكتشاف يعزز فهم التنوع البيولوجي في المحيط الجنوبي ويكشف عن تكيفات فريدة للحياة البحرية.

أعلن باحثون عن تحقيق رصد علمي استثنائي لتصوير سمكة قرش في مياه القارة القطبية الجنوبية، تحديداً بالقرب من جزر شيتلاند الجنوبية على عمق يقارب 490 متراً تحت سطح البحر. يُعد هذا المشهد الأول من نوعه في هذه المنطقة الجغرافية، حيث فتحت الصورة آفاقاً جديدة أمام الدراسات العلمية الهادفة إلى فهم تعقيدات الحياة البحرية في أعماق المحيط الجنوبي البارد.

تفاصيل عملية الرصد والبعثة الاستكشافية

تمت عملية الرصد النادرة خلال بعثة استكشافية نظمها مركز أبحاث أعماق البحار Minderoo-UWA بالتعاون مع مؤسسة Inkfish Expeditions المتخصصة في التوثيق العلمي. استخدم الفريق البحثي تقنية متطورة تتمثل في نشر كاميرات عالية الدقة مزودة بطعوم جاذبة للكائنات البحرية على عمق 490 متراً. كان الهدف الرئيسي من هذه العملية هو توثيق التنوع البيولوجي في المنطقة بشكل دقيق، ودراسة الكائنات الحية التي تتمكن من العيش والبقاء في البيئة البحرية القاسية والمظلمة.

Also read 490 مليون درهم أرباح ' مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي ' في 2022

خصائص القرش وتصنيفه العلمي

بعد نحو 400 ساعة من عمليات التسجيل المستمر في الأعماق، تمكنت الكاميرات من رصد سمكة قرش ضخمة تتحرك ببطء شديد في مياه مظلمة لا تتجاوز درجة حرارتها درجتين مئويتين. أشارت الخصائص الشكلية والسلوكية الظاهرة في التسجيلات إلى احتمال انتماء السمكة إلى فصيلة أسماك القرش النائمة (Somniosidae)، وربما تكون تحديدًا من نوع القرش النائم الجنوبي (Somniosus antarcticus). يتميز هذا النوع ببطء حركته الاستثنائي وقدرته الفائقة على العيش في أعماق البحار الباردة، مما جعله موضوع اهتمام كبير من قبل الفريق البحثي.

ولا يزال التصنيف العلمي الدقيق لهذه المجموعة من الكائنات محل نقاش وجدل بين الخبراء في المجال العلمي. يعود هذا التأخير في تحديد الهوية الدقيقة إلى عدم توافر بيانات وراثية حديثة وكافية لدى الباحثين لتحديد العدد الفعلي للأنواع التي تنتمي إليها. ومع ذلك، يُعتبر هذا الرصد الجديد فرصة مهمة للحصول على معلومات إضافية قد تسهم في حل بعض الألغاز العلمية المرتبطة بسلوكيات وتوزيع هذه الكائنات النادرة.

Advertisement

التكيفات البيولوجية وآليات البقاء

تثير مشاهدة القرش في هذه البيئة المتطرفة تساؤلات علمية عميقة بشأن آليات تكيفه الفسيولوجي مع الظروف القاسية في المحيط الجنوبي. يُلاحظ أن بعض الأسماك التي تعيش في القارة القطبية الجنوبية تمتلك خصائص بيولوجية استثنائية تساعدها على مقاومة درجات الحرارة المنخفضة ومنع تجمد سوائل أجسامها، من خلال وجود بروتينات مضادة للتجمد في الدم. يرجح الباحثون أن القرش المرصود يستفيد من طبقات مائية أكثر دفئاً نسبياً للتنقل بين الأعماق، وهو ما يدعم فرضية بقائه على قيد الحياة في هذا الموطن الصعب.

كما لا يستبعد الخبراء أن يكون وجود هذا النوع من الأسماك في المنطقة قديماً وطويل الأمد، وأن صعوبة رصده تعود إلى طبيعة حياته الإنكماشية في الأعماق البعيدة عن الأنوار والسطح. بالإضافة إلى ذلك، تلعب محدودية فترات الاستكشاف العلمي ونقص التقنيات المخصصة لهذه الأعماق دوراً كبيراً في ندرة المشاهدات السابقة لهذه الكائنات، مما يجعل كل رصد جديد خطوة نوعية في تراكم المعرفة.

آثار الاكتشاف ومستقبل الأبحاث البحرية

يمثل هذا الاكتشاف مؤشراً جديداً وقوياً على أن أعماق المحيطات، ولا سيما المناطق المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية، لا تزال تخفي أسراراً علمية وجغرافية كثيرة لم تُكشف بالكامل. ورغم التطور الكبير الذي شهده في تقنيات الاستكشاف والتصوير تحت الماء خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذه النتائج تؤكد أن هناك مساحات شاسعة من المحيطات تظل مجهولة نسبياً بالنسبة للعلم الحديث.

كما يعزز هذا الحدث من أهمية مواصلة البحوث البحرية المكثفة واستخدام الكاميرات المتطورة والمعدات المتخصصة لرصد الكائنات التي تعيش في البيئات العميقة والمعزولة. يسهم هذا النهج العلمي في مساعدة العلماء على فهم أعمق للتنوع البيولوجي البحري، والكشف عن أنواع جديدة وسلوكيات حية لم تكن موثقة من قبل في السجلات العلمية، مما يفتح باباً جديداً أمام الاكتشافات المستقبلية في عالم البحار.