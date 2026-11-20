توجهت قيادة دولة الإمارات برسالة تقدير للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكدة أن أمن البلاد نعمة عظيمة وراءها جهود تضحية وعمل دؤوب للحفاظ على الاستقرار.

وجهت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة رسالة واضحة ومباشرة إلى جميع الساهرين على حماية الوطن، متمثلة في رجال قواتنا المسلحة وأجهزة الأمن والشرطة، بالإضافة إلى كل من يشغل مواقع المسؤولية الوطنية. جاء هذا الخطاب الوطني الرصين للإعراب عن المشاعر الراسخة بالفخر والاعتزاز بالعطاء الوطني الذي يقدمه هؤلاء البذلاء، والتي تعكس ثقة عميقة في كفاءاتهم العالية وقدراتهم القتالية والاستعدادية التي تضمن استمرارية الأمن في الدولة.

رسالة تقدير للجهاد الوطني المستمر

أوضحت الرسالة أن الأمن والاستقرار اللذين يعيشهما المواطنون في الدولة يمثلان أعظم النعم التي يمكن أن تنعم بها الأوطان، حيث يمضي الأفراد في حياتهم اليومية بسكينة تامة واطمئنان عميق، بغض النظر عن شدة التحديات أو الاضطرابات التي قد تجتاح الظروف المحيطة بهم. فقد أكد الخطاب أن الأمن هو حجر الأساس العمراني للدولة، وهو الركيزة الرئيسية التي يؤدي إليها الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وهي النعمة الكبرى التي تتفيأ ظلالها الأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء.

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دور المؤسسات في ضمان الاستقرار

أشار الخطاب إلى أن وراء هذه النعمة الغالية، والتي تتمثل في سلامة المجتمع، جهود وطنية عظيمة وعزائم مخلصة لا تتوقف، وتضحيات جليلة تبذلها سواعد أمينة ونفوس وفية نذرت نفسها بالكامل لحماية الوطن. وتأتي هذه الجهود لتمكين كل فرد من العيش في أمان وصون لمكتسبات الدولة، وذلك من خلال منظومة متكاملة تضم رجالاً ونساءً يؤدون واجبهم الوطني بأعلى درجات المسؤولية والانضباط المهني، مما يعكس أصالة الشخصية الإماراتية التي تربت على حب الوطن والتفاني في خدمته.

التضحيات الأسرية والدعم الاجتماعي

أعربت القيادة عن التقدير العميق للتضحيات الفردية التي يقدمها أفراد القوات والأجهزة، والتي تشمل ساعات السهر الطويلة، والمرابطة الدؤوبة في مواقع الواجب، والبعد عن الأهل والأبناء، وتحمل مشاق المسؤولية الجسيمة في مختلف الظروف البيئية والاجتماعية. كما أشارت الرسالة إلى الدور الكبير والمحوري لأسر هؤلاء الأفراد الكريمة، والتي تشاركهم أعباء هذه الرسالة الوطنية بالصبر والتفهم والاحترام الكامل، مما يغرس في نفوس الأبناء الاعتزاز بشرف خدمة الوطن والانتماء الراسخ للأرض والمجتمع.

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رؤية القيادة في تعزيز الأمن الوطني

أوضحت الرسالة أن قيادتنا الحكيمة في دولة الإمارات قد رسخت نهجاً وطنياً فريداً من نوعه، جعل من أمن الوطن واستقراره، بالإضافة إلى حماية الإنسان وصون كرامته، أولويات عليا وركائز ثابتة لا تتزعزع في مسيرة الدولة الحديثة. وقد تم من خلال هذا النهج بناء مؤسسات قوية وقادرة، وتعزيز قدراتها الاستخباراتية والأمنية، والاستثمار المكثف في تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها، مما جعل البلاد نموذجاً عالمياً معترفاً به للأمن والطمأنينة والاستقرار السياسي والاجتماعي.

تحديات المستقبل والوعي المجتمعي

جددت القيادة العهد بأن تكون المجتمع سنداً قوياً وعوناً فعالاً لأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء رسالتهم النبيلة، مع التأكيد على ضرورة تحلي الجميع بالوعي والمسؤولية العالية، والحفاظ على وحدة الصف وتلاحمنا الوطني الصلب. ودعت الرسالة الجميع إلى الالتزام الصارم بتوجيهات مؤسساتنا الوطنية، ومواجهة الشائعات ومحاولات التضليل والتشكيك التي تستهدف أمن المجتمعات واستقرارها، لضمان تكامل الجهود وتلاحم القلوب أمام كل التحديات.