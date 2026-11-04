رسائل محمد بن راشد تتناول إرث الشيخة حصة ووفد لطيفة

تحلل مجموعة الرسائل الصادرة عن محمد بن راشد دور المرأة في قيادة دبي من خلال سيرة جدة سموه الشيخة حصة ونجاح ابنته الشيخة لطيفة في تمثيل الدولة عالمياً.

يُظهر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ، في سلسلة رسائل ه القصيرة العميقة، الصلة المتينة بين الماضي التاريخي والمستقبل الرقمي لدولة الإمارات، حيث يجمع بين إرث أسس لمدينة عالمية وتجارب حية من القيادة النسائية المعاصرة. تتناول هذه ال رسائل ، التي تنشر بشكل دوري كل خميس، مجموعة من الأفكار والرؤى التي تعكس تجربة ستة عقود من العمل العام، مستهدفةً رموزاً وطنية وأجيالاً مختلفة من القراء.

سيرة الشيخة حصة وأثرها في بناء دبي

خصص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الرسالة العشرين من كتابه "الرسائل" للتعريف بدور المرأة في الحكم والتجارة من خلال سيرة والدته وجدته، الشيخة حصة بنت المر، والدة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. وقد وجّه سموه هذه الرسالة تحديداً إلى بناته وبنات بلاده تحت عنوان "رسالة إلى بناتي.. الملكة حصة"، معتبراً إياها قدوة في إدارة الشأن العام وصناعة القرار.

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يذكر المصدر أن الشيخة حصة كانت "سيدة حكم وسيدة أعمال" بارزة، حيث وصفها أحد المجلات الهندية في عام 1944 بـ "شريكة الحكم" خلال تغطية زيارة الشيخ سعيد بن مكتوم إلى الهند. كانت لها مكانة خاصة تجمع بين الاستقلالية والقرابة، حيث كانت تشارك بالرأي في مجلس خاص تستمع فيه إلى التجار من وراء ستار، وتناقش معهم قضايا الاقتصاد.

قامت الشيخة حصة بنقل ما تراه مهماً للشؤون الاقتصادية إلى زوجها الشيخ سعيد بن مكتوم، كما مارست التجارة بشكل مباشر عن طريق وكلاء، وعرفت بعقودها ومبايعاتها في مجال العقارات. لم يقتصر دورها على الجانب المالي، بل كانت سنداُ قوياً للفقراء والأيتام وأهل العلم في سنوات الشدة، مما جمع بين فهمها العميق لشؤون المدينة وقربها من أهلها.

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تأثير الإرث في شخصية الشيخ راشد آل مكتوم

كان لأميرة، الشيخة حصة، أثر بالغ في تشكيل شخصية ابنها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي نقل عنها الحزم والحذر وفهم آليات التجارة والاقتصاد. في المقابل، أخذ والده الشيخ سعيد بن مكتوم من والده التواضع والسماحة والحلم، مما أدى إلى تكامل شخصية الشيخ راشد كما يصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

يرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن هذا المزيج الفريد من الصفات سمح لوالده "بالحلق بجناحيه ليبني أهم مدينة تجارية في الشرق الأوسط". يشير سموه إلى أن هذا الإرث الذي تلقاه الشيخ راشد من أمه بالمعايشة المباشرة، هو مصدر فخر واعتزاز يجب نقله إلى الأجيال القادمة لتأكيد أن التاريخ الإماراتي يحمل تجارب نسائية قوية صُنعت بالمعرفة والعمل.

في رسالته إلى بناته، يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على عدم الحاجة إلى "نماذج مستوردة" للنجاح، مشيراً إلى أن تاريخهن غني بتجارب نسائية أسست لمكانتهن عبر قرون. يستحضر سموه بيت الشعر الشهير "فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم.. إن التشبه بالكرام فلاح"، داعياً البنات إلى استلهام حكمتها وشجاعتها وروح المبادرة التي ميزتها.

وفد الشيخة لطيفة يمثل دبي في كوريا الجنوبية

تتوالى قصة النجاح النسائي في دبي لتصل إلى الجيل الحالي، حيث تقود سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد، منذ ثمانية عقود تقريباً من بدء مسيرة الشيخة حصة، وفداً حكومياً رفيع المستوى في كوريا الجنوبية. تبحث هذه البعثة عن فرص التعاون في مجالات حيوية تشمل التعليم والتكنولوجيا والصحة والثقافة، كما تلتقي بطلبة إماراتيين يتهيأون لمستقبلهم المهني والعلمي.

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على منصة "إكس" كلمات تعبر عن فخره الشديد بابنته سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد، مشيداً بعملها الدؤوب وتفانيها في تمثيل بلادها. وصف سموه ابنته بأنها "وجه دبي.. وصوت دبي أمام العالم"، معتبراً أن حضورها في المحافل الدولية يعكس قوة المؤسسات التعليمية والدعم الكبير الذي تحظى به المرأة الإماراتية.

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يشير المصدر إلى أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تخللتها عبارات من فخر القائد وفرحة الأب، كما تضمنت دعاءً حنوناً قائلاً "حفظك الله أينما كنت". هذا الدعاء يعكس محبة سبقت كل المناصب والمسافات، مؤكداً أن الدعم الأبوي لا يتبدل بإنجازات العمل أو البعد الجغرافي، بل يبقى ثابتاً كأصل أصيل.

تطور أدوار المرأة في صنع القرار

يبرز النص التباين الجذاب في أدوار المرأة بين جيلين متباعدتين زمنياً، حيث كان تأثير الشيخة حصة يستند إلى قوة رأيها ومكانتها الشخصية لدى الناس والحاكم، بينما أصبح حضور المرأة اليوم يتجسد في قيادة المؤسسات والوفود والشراكات الدولية الرسمية. هذا التحول يعكس تطوراً في مشاركة المرأة في صنع القرار، من المجلس الخاص إلى المنصات العالمية.

انتقلت مسيرة تمكين المرأة في دبي من مجلس ينقل صوت أهل دبي إلى الحكم، إلى وفد يحمل صوت دبي إلى العالم، مما يؤكد أن جذور هذا التمكين ضاربة في التاريخ. تتسع الأدوار مع كل جيل جديد، حيث تغيرت المواقع وتعددت المسؤوليات، لكن المبدأ الأساسي بقي ثابتاً وهو أن المرأة شريكة أساسية في صناعة دبي وبناء مجدها.

يختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رسالته من خلال الجمع بين تاريخ أسرته وعمل ابنته الحالي، حيث روى لبناته قصة امرأة أسهمت في بناء دبي في الماضي، ثم تحدث للعالم عن امرأة تمثل دبي في الحاضر. هذه الربط بين الرسالتين تتجسد فيه قيمة الإرث الحقيقي، الذي لا ينتقل عبر الدم فحسب، بل عبر الأفكار والأعمال التي تترك أثراً يمتد عبر الأجيال.