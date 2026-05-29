رذاذ أنفي مبتكر يعزز الذاكرة ويحد من التهاب الدماغ لدى الفئران

تطوير رذاذ أنفي من قبل باحثي جامعة تكساس USBN يحمل حويصلات تحتوي ميكرو RNA أظهر نجاحاً في تجارب الفئران في تقليل الالتهاب العصبي المرتبط بالشيخوخة وتحسين الوظائف المعرفية عن طريق استعادة كفاءة الميتوكوندريا

طور باحثون من جامعة تكساس إيه آند إم علاجاً جديداً على شكل رذاذ أنفي يهدف لمعالجة شيخوخة الدماغ والتراجع المرتبط بالتقدم في العمر في الوظائف الإدراكية و الذاكرة .

أظهرت التجارب على الفئران أن جرعتين فقط من الرذاذ أدت إلى تحسن ملحوظ ومستمر لأشهر في الوظائف المعرفية، من خلال تقليل الالتهاب العصبي المرتبط بالشيخوخة واستعادة كفاءة الميتوكوندريا. يعتمد العلاج على حويصلات خارج الخلية تحمل جزيئات ميكرو RNA التي تنظم الجينات، يتم إيصالها مباشرة إلى الدماغ عبر الأنف متجاوزة الحاجز الدموي الدماغي.

يرى الدكتور أشوك شيتي المشرف على الدراسة أن هذا النهج قد يشكل بديلاً آمناً وبسيطاً للتدخلات الجراحية أو العلاجات الدوائية المطولة، ويأمل الباحثون في تطبيقه مستقبلاً لمساعدة مرضى السكتات الدماغية وإبطاء التدهور المعرفي. تتوقع دراسات أخرى أن تتضاعف حالات الخرف في العقود الأربعة المقبلة، مما يزيد من أهمية مثل هذه العلاجات المبتكرة التي تستهدف الأسباب الجذرية للشيخوخة العصبية بدلاً من الأعراض فقط





