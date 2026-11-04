ردود الفعل الدولية على نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية

تباينت ردود فعل العواصم العالمية على سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، بين تفاؤل حذر في أوروبا وقراءة سلبية في موسكو وربط مباشر بالحرب مع إيران.

استيقظ العالم صباح اليوم على خريطة سياسية أمريكية جديدة بعد أن انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونغرس. غير أن العواصم لم تقرأ هذه النتيجة بعين واحدة، فكل دولة نظرت إليها من زاوية الملف الذي يشغلها.

فأوروبا نظرت إليها من نافذة أوكرانيا والعلاقات عبر الأطلسي، وموسكو من نافذة حساباتها مع ترامب، وطهران من نافذة الحرب الدائرة معها، وإسرائيل من نافذة مفاوضات تشكيل حكومتها، والمكسيك من نافذة جاليتها الكبيرة في الولايات المتحدة. ويميل قادة العالم عادة إلى تجنب التعليق على الانتخابات النصفية الأمريكية، باعتبارها شأناً داخلياً أمريكياً، على خلاف الانتخابات الرئاسية التي يسارعون فيها إلى تهنئة الفائز. لكن حجم التحول هذه المرة دفع كثيرين إلى كسر هذا التقليد.

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وقد أقر ترامب نفسه بأن الحرب مع إيران أثرت على الأرجح في أداء حزبه، مشيراً إلى أن الناخبين ربما لم يكونوا مستعدين لتحمل العواقب قصيرة المدى لارتفاع أسعار البنزين. أما نائبه جي دي فانس فقد حمّل الحرب مسؤولية الخسائر الجمهورية الواسعة، بحسب ما نقلته شبكة سي إن إن.

ردود فعل أوروبية حذرين

في أوروبا جاءت أوضح المواقف من مدريد، حيث قرأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز النتيجة في ضوء معركته الانتخابية الخاصة، إذ رأى فيها دليلاً على تراجع اليمين المتطرف عالمياً، وقال إن ذلك حدث في البرازيل ثم في الولايات المتحدة، وسيحدث قريباً في إسبانيا، في إشارة إلى الانتخابات المبكرة التي دعا إليها في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري. ووصف رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره النتائج بأنها إشارة سياسية قوية إلى تغيير المسار لدى الناخبين الأمريكيين، مضيفاً أن أصواتاً أقرب إلى بلاده بدأت تبرز في السياسة الأمريكية في ملفات المناخ والبيئة والسياسة الخارجية والمساعدات التنموية.

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وفي برلين هنأ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الديمقراطيين على فوزهم التاريخي، مؤكداً أن التزام بلاده بالتعاون مع الإدارة في واشنطن يبقى على حاله، وأن برلين ستواصل التواصل مع الحزبين معاً. غير أن التفاؤل الأوروبي جاء مشروطاً. فقد عبرت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي كريستل شالدموزه عن تفاؤل حذر لصالح أوروبا، موضحة أنها لا تتوقع تحولاً شاملاً نحو الأفضل، وأن مصدر تفاؤلها ما قد تحمله النتائج من فائدة لدعم أوكرانيا والتحول الأخضر والعلاقات مع بقية العالم.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل مساره نحو تعزيز قوته والاعتماد على نفسه، معتبرة أن ذلك ليس محل نقاش. وبالروح نفسها قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن باريس ستنتظر لترى ما إذا كان ترامب، الذي يظل ممسكاً بزمام السياسة الخارجية، سيعدل نهجه سواء في معالجة أسعار البنزين أو في تقليص انخراطه الدولي.

مواقف دبلوماسية من لندن وموسكو

وفي عواصم أخرى غلبت لغة الدبلوماسية، إذ أكد وزير الصحة البريطاني جيمس فريث أن العلاقة مع واشنطن بوصفها الحليف الأقرب ثابتة لا تتغير، رغم ما وصفه بالتحول الزلزالي في السياسة الداخلية الأمريكية. ونقلت سي إن إن عن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام قوله إن النتائج تمنح العالم فرصة للتوحد حول قضية تكاليف المعيشة. كما أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس أن العلاقات مع الولايات المتحدة، بوصفها حليفاً استراتيجياً، لن تتأثر بالنتائج. في موسكو بدت القراءة مختلفة تماماً.

فقد ذكّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ترامب لا يزال في منصبه، معرباً عن أمل بلاده في أن يواصل جهوده لصنع السلام. وشدد نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف على ضرورة انتظار النتائج النهائية، مشيراً إلى أن قادة الحزب الديمقراطي يتبنون نهجاً سلبياً بحدة تجاه العلاقات مع روسيا، ومؤكداً أن موقف بلاده من أوكرانيا لا يتأثر بتقلبات المزاج السياسي في الدول الأخرى.

أما البرلماني الروسي البارز ليونيد سلوتسكي فكان أكثر صراحة، إذ قال لشبكة سي إن إن إن موسكو ستتابع الوضع، مضيفاً أن ترامب بات في وضع سلبي تماماً. وذهبت صحيفة روسيسكايا غازيتا الرسمية إلى أن غضب ترامب بعد هزيمة الجمهوريين سيقع على أوروبا. في المقابل رأت صحيفة كييف إندبندنت الأوكرانية في النتائج دفعة محتملة لأوكرانيا.

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وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر عشية الاقتراع من أن روسيا تستعد لهجوم واسع على بلاده مستغلة انشغال العالم بالانتخابات الأمريكية، وحرص في الأسابيع الأخيرة على تجنب تقديم مصير بلاده في إطار حزبي، مؤكداً أن الدعم الأمريكي من الحزبين بات أقوى مما كان عليه خلال العام ونصف العام الماضيين. وفي آسيا حافظت العواصم الكبرى على لغة دبلوماسية متحفظة.

رؤى آسيوية ومكسيكية للنتائج

فقد وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ الانتخابات بأنها شأن داخلي، مؤكدة استعداد بكين لبناء علاقة استراتيجية بناءة مع واشنطن. وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا أن التحالف مع الولايات المتحدة يبقى حجر الزاوية في السياسة الخارجية والأمنية لبلاده أياً كانت النتيجة. وعلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة قرأت المكسيك النتيجة من زاوية جاليتها.

فقد أبدت الرئيسة كلاوديا شينباوم سعادتها بفوز شخصيتين من أصول مكسيكية بمنصب الحاكم في ولايتين كبريين، هما كزافييه بيسيرا في كاليفورنيا، وهو أول حاكم من أصول لاتينية في تاريخها، وجينا هينوخوسا في تكساس، وهي أول امرأة من أصول لاتينية تتولى المنصب في تاريخ الولاية. وقالت إن للفائزين ارتباطاً واضحاً بولايتيهما، ولكن أيضاً صلة وثيقة بالمكسيكيين والمكسيكيات.

إيراني وإسرائيلي تتعقب نتائج الاقتراع

في إيران ربط رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف النتائج مباشرة بالحرب، إذ كتب في منشور على منصة إكس أن الأمريكيين قالوا لا للحرب، وأن بلاده تؤيد هذه الرسالة، محذراً من كابوس إذا خالفت الحكومة الأمريكية إرادة ناخبيها. وفي السياق ذاته عنونت صحيفة طهران تايمز بأن حرب إيران تعود إلى الداخل لتضرب ترامب في صناديق الاقتراع.

وفي إسرائيل جاءت النتائج في لحظة سياسية حساسة، بعد أن فقد ائتلاف بنيامين نتنياهو أغلبيته في انتخابات الأسبوع الماضي، ولم يصدر عنه تعليق فوري على نتائج الانتخابات الأمريكية.