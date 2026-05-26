رحلة من الغردقة إلى لندن تهبط اضطرارياً في روما بسبب باور بانك داخل أمتعة الشحن

قامت رحلة من الغردقة إلى لندن بتغيير مسارها والهبوط في روما بعد اكتشاف جهاز شحن محمول داخل أمتعة الشحن، ما أثار جدلاً حول قواعد سلامة بطاريات الليثيوم في الطيران.

قامت رحلة جوية تابعة لشركة طيران بريطانية، التي كانت متجهة من مدينة الغردقة المصرية إلى مطار لوتون في لندن، بتغيير مسارها فجأة بعد حوالي ثلاث ساعات من الإقلاع، لتضطر إلى الهبوط اضطرارياً في مطار فيوميتشينو في العاصمة الإيطالية روما.

جاء هذا التحويل غير المتوقع نتيجة إبلاغ أحد الركاب لطاقم الطائرة بوجود جهاز شحن محمول (باور بانك) داخل حقيبة الأمتعة المشحونة، وكان الجهاز قيد الاستخدام أثناء الرحلة، ما يخالف القواعد الصارمة التي تفرضها شركات الطيران على نقل واستخدام بطاريات الليثيوم داخل الأمتعة. وفقاً لتقارير مواقع الأخبار الدولية، ارتفعت الطائرة إلى ارتفاع يبلغ نحو 36 ألف قدم قبل أن تتخذ منحنى حاداً نحو الروما، حيث هبطت بعد حوالي عشرين دقيقة من تعديل الاتجاه.

وعلى الرغم من عدم وجود أي عطل فني في الجهاز أو أي دليل على خطر فوري، فقد تَخذت الشركة إجراءات احترازية فورية تماشياً مع اللوائح الدولية للسلامة الجوية. تُفرض على شركات الطيران قيود مشددة فيما يخص حمل واستخدام أجهزة الشحن المحمولة التي تعتمد على بطاريات الليثيوم، نظراً للتقارير المتزايدة عن مخاطر ما يُسمى بـ "الهروب الحراري"، وهو ارتفاع غير متوقع في حرارة البطارية قد يؤدي إلى حريق أو انفجار في حالات نادرة.

لذا تُمنع عادةً وضع هذه الأجهزة داخل الأمتعة المشحونة أو تشغيلها أثناء الرحلة، وتُقتصر على حملها داخل حقيبة يد الركاب مع حظر شحنها أثناء الطيران. كما تُحدِّد القيود عدد الأجهزة المسموح بها لكل راكب عادةً بحد أقصى جهازين وبسعة لا تتجاوز 160 وات/ساعة. وتُطبق معظم شركات الطيران نفس القواعد لتقليل احتمالات وقوع حوادث مرتبطة ببطاريات الليثيوم داخل الطائرات.

بعد وصول الطائرة إلى روما، تم إنزال جميع الركاب بأمان، وقدمت شركة الطيران لهم الإقامة الفندقية والوجبات حتى يتم إعادة جدولة رحلتهم إلى اليوم التالي. تُشير بيانات السلامة الجوية إلى أن حوادث بطاريات الليثيوم تُسجل بانتظام على مستوى العالم، مما دفع الهيئات الدولية المختصة إلى تشديد القواعد خلال السنوات الأخيرة للحد من المخاطر المحتملة.

يأتي هذا الحادث في وقت تصاعد فيه الوعي بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة عند نقل واستخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة على متن الطائرات، لتجنب أي تأثير سلبي على سلامة الركاب والطيارين





