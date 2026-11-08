رحلة الألعاب البلاستيكية عبر المحيطات وأثرها على علم التيارات البحرية

تحليل علمي لرحلة شحنة ألعاب بلاستيكية فقدها سفينة عام 1992 وكيف ساعدت في تتبع التيارات البحرية والكشف عن التلوث البلاستيكي العالمي.

في واقعة استثنائية، تحولت شحنة تجارية مفقودة إلى أداة علمية قيمة لرصد حركات المحيطات العالمية، حيث غرق نحو 28 ألف لعبة بلاستيكية في مياه المحيط الهادئ بعد عاصفة عنيفة عام 1992. بدأت الرحلة الحقيقية لهذه الألعاب في 10 يناير 1992، عندما فقدت سفينة شحن كانت متجهة من الصين إلى الولايات المتحدة عدداً من الحاويات أثناء عاصفة قوية، مما أدى إلى تسرب الألعاب إلى البحر المفتوح. احتوت إحدى الحاويات التي غرقت على 28,800 قطعة لعب من إنتاج شركة The First Years، وشملت هذه الشحنة بطات صفراء وقنادس حمراء وضفادع خضراء وسلاحف زرقاء، جميعها مصنوعة بتصميم محكم يسمح لها بالطفو على سطح المياه.

كشف أسرار حركة التيارات البحرية

استفاد علماء المحيطات من هذه الحادثة النادرة لمحاكاة حركة التيارات البحرية والتنبؤ بمسارات الأجسام العائمة، حيث شكلت الألعاب نحو 29 ألف جسم عائم قابل للرصد، وهو عدد يتجاوز بكثير الدراسات التقليدية التي تعتمد على ألف زجاجة فقط. لقيت الظاهرة اهتماماً علمياً واسعاً، وعلى رأسهم العالم كورتيس إيبسمير، الذي تعاون مع جيمس إنغرام ومرتادي الشواطئ لتسجيل مواقع العثور على الألعاب بدقة. اعتمد الفريق على نموذج حاسوبي متقدم يُعرف باسم OSCAR، والذي كان بمثابة المحرك الرئيسي لفهم كيفية تفاعل هذه القطع الصغيرة مع ديناميكيات المحيط الهادئ العملاقة على مدى عقود.

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مسار الألعاب عبر القارات والمحيطات

شهدت نهاية عام 1992 ظهور أول مؤشرات ملموسة على قوة التيارات البحرية، حيث بدأت الألعاب تظهر على سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية، على مسافة تقدر بنحو 3200 كيلومتر من موقع سقوطها في البحر. لم تتوقف الرحلة عند هذا الحد، إذ ظهرت مئات القطع الإضافية في الجزء الشرقي من خليج ألاسكا بعد نحو عام، بينما وصلت قطع أخرى إلى ولاية واشنطن الأمريكية بعد مرور عامين تقريبا. تزامنت هذه الوصولات بدقة مع التوقعات التي قدمها النموذج الحاسوبي OSCAR، مما أكد صحة النماذج الرياضية المستخدمة في تتبع الحطام البحري.

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رحلة القطب الشمالي والساحل البريطاني

واجهت المفاجأة الأكبر العلماء عندما توجهت بعض الألعاب شمالاً نحو مضيق بيرينغ، حيث احتجزها الجليد داخل المحيط المتجمد الشمالي لعدة سنوات قبل أن تتحرر. قدر إيبسمير أن عبور هذه الألعاب منطقة القطب الشمالي قد يستغرق عدة سنوات، حتى تصل إلى مياه أكثر دفئاً في بحر غرينلاند حيث تزداد سرعة انجرافها. بدءاً من عام 2007، بدأت تظهر هذه الألعاب المتعبة على السواحل الجنوبية الغربية للمملكة المتحدة، في مشهد عملي يجسد قدرة التيارات على نقل الأجسام لمسافات هائلة عبر مناطق مناخية متباينة.

الإرث العلمي وتأثير التلوث البلاستيكي

امتدت شهرة هذه الحادثة إلى الثقافة العلمية والإعلامية، حيث تم تسليط الضوء عليها ضمن الفيلم الوثائقي Blue Planet II المقدم من العالم ديفيد أتينبورو، مما عزز الوعي العام بالمخاطر البيئية. سلطت هذه الرحلة الطويلة الضوء على الجانب المقلق للتلوث البحري، حيث أثبتت أن النفايات البلاستيكية قادرة على الانتقال آلاف الكيلومترات والوصول إلى سواحل بعيدة عن مصدر تسربها الأصلي. لا تتوافر بيانات دقيقة بشأن العدد الإجمالي للألعاب التي عثر عليها، إذ تشير تقديرات IFLScience إلى 28,800 لعبة، بينما تذكر متاحف العلوم البريطانية قرابة 30 ألف لعبة، مما يؤكد استمرار تأثير هذه الحادثة على فهمنا للبيئة البحرية.