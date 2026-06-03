رحلات المنتخبات نحو كأس العالم 2026... احتفالات ووداع استثنائي

تقرير يسلط الضوء على المشاهد الاحتفالية والوداع المميز لعدة منتخبات قبل انطلاق كأس العالم 2026، من قوس مائي في البرازيل إلى موكب تركي ضخم وموسيقى مارياتشي في المكسيك، واستقبال رئاسي في فرنسا.

مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق كأس العالم 2026 ، تحولت رحلة ال منتخبات نحو أمريكا الشمالية إلى لوحات فنية احتفالية نادرة، حيث مزجت كل دولة بين شغفها الكروي وتقاليدها الثقافية في وداع لا يُنسى.

في البرازيل، لم يكن مجرد إقلاع لطائرة منتخب السيليساو، بل كان عرضاً درامياً يرمز إلى الأمل، حيث اصطفت سيارات الإطفاء لتشكيل قوس مائي ضخم عبرته الطائرة التي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، في تقليد قديم يهدف إلى جلب الحظ للمنتخب الأكثر تتويجاً بلقب المونديال بخمس نجوم. الجماهير البرازيلية غنت وهتفت في المطار، رافعة الأعلام الصفراء والخضراء، معبرة عن ثقتها في قدرة نجومها مثل فينيسيوس جونيور ونيمار على إعادة الكأس إلى موطن السامبا.

أما في تركيا، فكان المشهد أكثر دراماتيكية، حيث شقت حافلتا المنتخب طريقهما نحو المطار في موكب ضخم تجاوز المئة سيارة ودراجة نارية، وأغلقت الطرق الرئيسية في إسطنبول بالكامل لإفساح المجال أمام القافلة الحمراء التي حملت اللاعبين والجهاز الفني، بينما كانت الجماهير تلوح بالأعلام وتطلق الأبواق في مشهد يعكس حب الأتراك لكرة القدم الذي لا يعرف الحدود. وفي السنغال، أبدع اتحاد الكرة بتنظيم مأدبة عشاء أخيرة داخل الاستاد الوطني، حيث جلس اللاعبون وهم يرتدون الملابس التقليدية إلى جانب أطباق الأرز بالسمك والدجاج، في جو عائلي دافئ يذكرهم بجذورهم قبل أن يحلقوا نحو المجد.

أما في المكسيك، التي تستضيف البطولة إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، فكانت الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال المنتخبات، فوصل منتخب جنوب أفريقيا إلى مدينة باتشوكا ليجد في استقباله فرقة مارياتتي تعزف ألحاناً مكسيكية أصيلة، واصطف حرس الشرف الموسيقي لتحية لاعبي بافانا بافانا، الذين شاركوا في أول مونديال لهم منذ نسخة 2010 وسط حماس كبير. ولم تقتصر الحفاوة على الأفارقة فقط، بل طالت اليابانيين أيضاً، إذ أهدى المسؤولون المكسيكيون اللاعبين قبعات سومبريرو التقليدية فور وصولهم إلى مطار مونتيري، وارتدى المدافع المخضرم يوتو ناغاتومو القبعة بحماس ولوح بها للجماهير، في مشهد جمع بين ثقافة الساموراي وروح المارياتشي.

ومن أفريقيا الأخرى، قدم منتخب الرأس الأخضر لمسة خاصة، فعند وصوله إلى الولايات المتحدة، انطلق اللاعبون في وصلة رقص وغناء داخل المطار بمشاركة الموظفين، احتفالاً بتحقيق حلم التأهل لأول مرة في تاريخ البلاد، مما جعل لحظات الوصول تبدو وكأنها مهرجان شعبي عفوي. وعلى الجانب الأوروبي، اختارت فرنسا الوداع الرسمي الأكثر هيبة، حيث استقبل الرئيس إيمانويل ماكرون والسيدة الأولى بريجيت المنتخب في مركز كليرفونتين، والتقطت الصور التذكارية مع نجوم الديوك بقيادة كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، قبل أن يصعدوا إلى الطائرة وهم يحملون آمال أمة بأكملها في الاحتفاظ باللقب.

أما إنجلترا، فسلكت طريقاً هادئاً ومحسوباً، إذ غادر لاعبو الأسود الثلاثة بملابس رياضية متطابقة من مركز سانت جورج بارك بقيادة هاري كين، متوجهين إلى فلوريدا لخوض معسكر إعدادي يتضمن مباراتين وديتين أمام نيوزيلندا وكوستاريكا، ثم انطلاق مشوارهم المونديالي بمواجهة كرواتيا في تكساس. وهكذا، تتعدد المشاهد وتتنوع الاحتفالات من بلد لآخر، لكن القاسم المشترك هو حلم واحد يوحد الملايين قبل أن تنطلق صافرة البداية في أكبر بطولة كروية على الإطلاق، حيث تلتقي الثقافات وتتصادم الأحلام على أرض أمريكا الشمالية





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