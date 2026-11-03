رجل من أوكلاهوما متهم بإرسال رسائل تحتوي على مسحوق غير ضار إلى مسؤولين

يواجه روبن مارتن من أوكلاهوما تهمتين فيدراليتين بعد إرسال مئات الرسائل إلى مسؤولين قبل انتخابات 2024 و2026، والمسحوق المضبوط كان خميرة أو دقيقاً.

يواجه روبن مارتن ، وهو رجل من ولاية أوكلاهوما ، اتهامات فيدرالية بإرسال مئات الرسائل التي تحتوي على مسحوق غير ضار إلى مسؤولين، وذلك قبل انتخابات عامي 2024 و2026. ووفقاً لمذكرة قضائية أعلنها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يوم الثلاثاء، تبين أن المساحيق الموجودة داخل الرسائل كانت خميرة أو دقيقاً.

تتضمن التهمتان الموجهتان إلى مارتن إرسال مواد بقصد إثارة الذعر، وإرسال مراسلات تتضمن تهديدات عبر البريد. وكان من المقرر أن يمثل مارتن للمرة الأولى أمام المحكمة بعد ظهر يوم الثلاثاء في مدينة أوكلاهوما سيتي. ولم تُظهر السجلات الإلكترونية للمحكمة اسم أي محامٍ يمكنه التعليق نيابة عنه.

رسائل المسحوق غير الضار إلى المسؤولين

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المساحيق التي عُثر عليها داخل الرسائل كانت خميرة أو دقيقاً، لكن هذه النتيجة لا تشمل جميع الرسائل. فقد أوضح المكتب في المذكرة القضائية أن جميع الرسائل لم تخضع بعد للفحص الكامل.

ويعني ذلك أن ما هو معلن حتى الآن يستند إلى الرسائل التي جرى فحصها فقط، ولم تتضمن المعلومات المتاحة نتائج نهائية لكل ما أُرسل. وبذلك يبقى الفحص الكامل للرسائل المتبقية خطوة لم تُستكمل بعد.

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وكانت السلطات الفيدرالية الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي أنها تحقق في رسائل تحتوي على مواد مشبوهة، أُرسلت بالبريد إلى مكاتب أعضاء الكونجرس ومكاتب انتخابية في مختلف أنحاء البلاد. ودعت هذه السلطات الجهات المستلمة إلى التعامل مع تلك الرسائل باعتبارها مواد قد تشكل خطراً.

موقف السلطات الفيدرالية وأدوار الجهات المحققة

تتولى كل من هيئة التفتيش البريدي ومكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في القضية، وفق ما أعلنه مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق. ويعني هذا التوزيع أن الجانب البريدي والجانب الجنائي يُدرسان معاً ضمن الملف نفسه.

جاء في رسالة صادرة عن مكتب كبيرة مسؤولي الأمن بمجلس الشيوخ، حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، أن جهات إنفاذ القانون تعمل على اعتراض أي رسائل إضافية. لكن الرسالة أشارت في الوقت نفسه إلى أنه من المحتمل أن تصل بعض الرسائل إلى وجهاتها.

أحال مكتب التحقيقات الفيدرالي استفساراته يوم الثلاثاء إلى مكتب المدعي العام الأمريكي. في المقابل، لم ترد هيئة التفتيش البريدي على الفور على رسالة بريد إلكتروني أرسلتها وكالة أسوشيتد برس تطلب فيها التعليق.

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الأثر على المستلمين والخطوات التالية للقضية

تتركز الخطوة التالية في القضية على أول مثول لروبن مارتن أمام المحكمة في مدينة أوكلاهوما سيتي، وكان مقرراً بعد ظهر يوم الثلاثاء. ومن المنتظر أن تحدد هذه الجلسة الإجراءات اللاحقة في المحاكمة.

يطال الأثر المباشر أعضاء الكونجرس ومسؤولي المكاتب الانتخابية الذين تلقوا هذه الرسائل، إذ دعتهم السلطات إلى التعامل معها كمواد قد تشكل خطراً. ويبرز الاتهام أهمية فحص المراسلات البريدية التي تصل إلى المكاتب الانتخابية، خاصة أن الرسائل أُرسلت قبل انتخابات عامي 2024 و2026.