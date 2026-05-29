رجل روسي يكتشف غصن خشبي بطول 12 سم داخل رأسه بعد عام من إصابة العين

اكتشاف حالة طبية نادرة لرجل روسي تبين دخول غصن خشبي داخل جمجمته عبر عينه اليسرى أثناء تقليم الأشجار، حيث بقي الجسم الغريب لأكثر من عام دون تشخيص دقيق حتى تدهورت حالته وتم استخراجه بنجاح عبر الأنف.

اكتشف رجل روسي يبلغ من العمر 50 عامًا وجود غصن خشبي بطول 12 سنتيمترًا داخل رأسه بعد مرور عام كامل على دخوله عبر عينه اليسرى دون أن يدرك خطورة الإصابة.

وبدأت القصة عام 2024، عندما كان يوري، وهو من سكان بلدة ريلسك في منطقة كورسك الروسية، يقوم بتقليم أغصان شجرة قيقب في حديقته، قبل أن يشعر بألم حاد في عينه اليسرى نتيجة ارتطام قطعة خشبية بها، لاعتقاده حينها أن الإصابة بسيطة بعد تراجع الألم تدريجيًا. وخلال الأشهر التالية، استمرت معاناة الرجل من نوبات متقطعة من الألم وعدم الارتياح في العين، ما دفعه إلى مراجعة أطباء عيون عدة مرات، إلا أن الفحوصات والعلاجات لم تكشف السبب الحقيقي للمشكلة.

لكن حالته تدهورت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعدما أصبح الألم شديدًا وبدأ يفقد بصره تدريجيًا في عينه اليسرى، ما استدعى نقله إلى مستشفى كورسك الإقليمي لإجراء فحوصات متقدمة. وكشفت صور الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي وجود جسم غريب طويل اخترق محجر العين ووصل إلى مناطق عميقة قرب قاعدة الجمجمة والجيوب الأنفية، في موقع وصفه الأطباء بأنه قريب بشكل خطير من تراكيب دماغية حيوية. وبعد هذا الاكتشاف، تذكر يوري حادثة إصابة عينه أثناء تقليم الأشجار قبل عام.

وتمكن الأطباء من استخراج الغصن عبر الأنف دون الحاجة إلى أي شق جراحي خارجي، في عملية وُصفت بالناجحة. وأكد الفريق الطبي أن بصر المريض تم الحفاظ عليه، فيما لا يزال يخضع للعلاج والمتابعة الطبية، مع توقعات بتعافيه الكامل، وفقًا لما أورده موقع Oddity Central





