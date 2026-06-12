رجاء المزروعي تؤكد في TXF Global 2026 ببراغ صعود الإمارات كمركز تجارة واستثمار

رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، تشارك في مؤتمر TXF Global 2026 ببراغ وتسلط الضوء على مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار ودور ائتمان الصادرات في ظل التحولات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد.

أكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد ل ائتمان الصادرات ، خلال مشاركتها في مؤتمر تي إكس إف غلوبال 2026 المنعقد في العاصمة التشيكية براغ، على المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي راسخ للتجارة والاستثمار.

وقد جاءت كلمتها ضمن جلسة نقاشية رفيعة المستوى جمعت نخبة من صناع القرار السياسي وقادة تمويل الصادرات والمستثمرين المؤسساتيين من مختلف أنحاء العالم. وأشارت إلى أن التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة خلال السنوات الأخيرة أحدثت تحولاً نوعياً في تدفقات التجارة العالمية، مما أعاد صياغة دور وكالات ائتمان الصادرات لتصبح محركات رئيسية للنمو في ظل بيئة تجارية مختلفة جذرياً عن تلك التي كانت قائمة عند تأسيس الشركة في عام 2018.

وتطرقت المزروعي إلى أبرز التحديات التي تواجه النظام التجاري العالمي، وفي مقدمتها اضطرابات سلاسل الإمداد وتصاعد النزعات الحمائية والتفكك الجيوسياسي وتحول مسارات التجارة. وأوضحت أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في زيادة تعقيد النظام العالمي وتراجع القدرة على التنبؤ به، مما يستدعي تبني استراتيجيات مرنة ومبتكرة لمواجهتها.

وفي هذا السياق، أثبتت دولة الإمارات مستوى استثنائياً من المرونة في ترسيخ مكانتها كحلقة وصل موثوقة بين الأسواق المتقدمة وسريعة النمو، معتمدةً على استثمارات استراتيجية في البنية التحتية اللوجستية وتوسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وشددت المزروعي على أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تتبنى نهجاً استباقياً لمواكبة هذه التحولات، من خلال تقديم حلول تمويلية وائتمانية مبتكرة تدعم الصادرات الإماراتية وتعزز وصولها إلى أسواق جديدة.

وأضافت أن المؤتمر يعد منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات في مجال تمويل التجارة، مع التركيز على أهمية التعاون بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية لضمان استدامة النمو الاقتصادي. واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المستقبل يحمل فرصاً كبيرة للدول التي تستثمر في الابتكار والتعاون الدولي، مشيرةً إلى أن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في هذا المجال.

كما ناقشت الجلسة دور التكنولوجيا المالية والرقمنة في تحسين كفاءة عمليات التمويل التجاري، وأهمية تبادل البيانات بين الدول لتسهيل حركة البضائع والخدمات. وأشارت المزروعي إلى أن التحول الرقمي يمثل أولوية قصوى لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، حيث يتم العمل على تطوير منصات إلكترونية متقدمة تسهل على المصدرين الحصول على خدمات التمويل والائتمان بسرعة وشفافية. وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي على المستوى العالمي، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة مفضلة للاستثمار والتجارة.

وفي ختام كلمتها، دعت المزروعي المشاركين في المؤتمر إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تشهد نمواً متسارعاً في قطاعات التجارة والاستثمار. وأوضحت أن الإمارات توفر بيئة محفزة للأعمال تدعمها سياسات حكومية متطورة وبنية تحتية عالمية المستوى، مما يجعلها شريكاً موثوقاً في مشاريع التنمية الاقتصادية. كما حثت على تعزيز التعاون بين وكالات ائتمان الصادرات في مختلف الدول لمواجهة التحديات المشتركة وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة





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ائتمان الصادرات التجارة العالمية الإمارات التحولات الجيوسياسية سلاسل الإمداد

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