رامي ربيعة يدشن منافسات بطولة العالم للشطرنج في العين بحضور رسمي

رامي ربيعة يؤدي النقلة الافتتاحية في بطولة العالم للشطرنج الخاطف تحت 20 عاماً في العين، بحضور هشام الطاهر وأشاد بالمستوى الفني

أدى رامي ربيعة ، مدافع نادي العين ومنتخب مصر لكرة القدم، النقلة الافتتاحية الشرفية في مباراة الأستاذ الدولي الكبير الهندي براناف ، والأستاذ الدولي المصري عبد الرحمن سامح ، ضمن الجولة السابعة من بطولة العالم للشباب والفتيات تحت 20 عاماً للشطرنج الخاطف. أقيمت الفعالية في فندق ومنتجع دانات العين، مما جعل هذا اللاعب الرياضي المحترف يشارك في لحظة تاريخية داخل منافسات الشطرنج العالمية.

تفاصيل الحدث الرعائي في العين

جاءت مشاركة ربيعة بحضور هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الذي يعمل كمدير للبطولة. تجول اللاعب المصري في قاعة المنافسات، وتابع جانباَ من مباريات البطولة، كما خاض مباراة ودية في الشطرنج مع الطاهر، مما جمع بين عالمي الرياضة الجماعية والفردية الذهنية.

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إشادات ربيعة لمستوى المنافسات

وأعرب ربيعة، الذي انضم إلى نادي العين قادماً من الأهلي المصري، عن سعادته بزيارة البطولة، مشيداً بأجواء المنافسات والمستوى الفني للاعبين واللاعبات. أوضح أنه يمارس الشطرنج كهواية، وأن متابعة المتنافسين على ألقاب العالم أتاحت له التعرف عن قرب إلى مستوى اللعب في البطولات الدولية، مما يعزز من تقديره لهذه الرياضة الذهنية.

الممارسات الترفيهية لمنتخب مصر

وأشار اللاعب إلى أن الشطرنج من الألعاب التي يمارسها لاعبو منتخب مصر خلال معسكراتهم، إلى جانب طاولة الزهر وألعاب الفيديو والورق. ووصف زميله محمد صلاح بأنه أقوى لاعبي المنتخب في الشطرنج، مشيراَ إلى تفوقه على زملائه في مبارياتهم وحرصه على ممارسة اللعبة بانتظام عبر هاتفه المتحرك، مما يبرز الجانب الترفيهي والذهني الذي يكتسبه اللاعبون.

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تنظيم البطولة وإشراف رسمي

وثمّن الطاهر زيارة ربيعة، وتقدم بالشكر إلى إدارة نادي العين الرياضي على تعاونها وتسهيل حضوره لمتابعة منافسات البطولة. أقيمت منافسات الشطرنج الخاطف ضمن بطولة العالم للشباب والفتيات تحت 20 عاماً للشطرنج السريع والخاطف 2026، التي نظّمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، وبإشراف الاتحاد الدولي للشطرنج.

سجل البطولة والتقائيات مهمة

ويثبت سجل البطولة أن براناف وعبد الرحمن سامح التقيا على الطاولة الثانية في الجولة السابعة، مما يؤكد استمرار التنافس الشديد بين اللاعبين المحترفين. هذه المواجهة تجمع بين كفاءة اللاعبين الهندي والمصري، وتعكس المستوى العالي الذي يتمثل في البطولة المنظمة برعاية مؤسسة رياضية كبرى في الإمارات العربية المتحدة.