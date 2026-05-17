رامي ربيعة: التتويج بلقب الدوري جاء بعد موسم مليء بالتحديات

أبدى لاعب نادي العين، رامي ربيعة، أن مساهمته في التتويج بلقب دوري المحترفين لكرة القدم جاءت بعد موسم مليء بالتحديات على المستويين الفني والذهني، مشدداً على أن ما واجهه في بداية مشواره مع الفريق من انتقادات عقب المشاركة في كأس العالم للأندية لم يزعزع ثقته بنفسه، بل زاد من إصراره على إثبات قدراته داخل الملعب والمساهمة في تحقيق الأهداف الجماعية للفريق.

وقال رامي ربيعة لـ«الإمارات اليوم» إنه لم يغضب من الانتقادات التي تلقاها من جماهير نادي العين، خاصة بعد الخسارتين الكبيرتين أمام مانشستر سيتي ويوفنتوس في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية، موضحاً أن البداية كانت صعبة بكل تأكيد، لكن مواجهة فرق بهذا الحجم تمثل تحدياً كبيراً لأي لاعب في العالم، مشيراً إلى أن أي فريق كان سيعاني في مثل هذه المواجهات بسبب الفوارق الفنية والخبرات الكبيرة. وأضاف: «كنت أعلم حجم الضغوطات التي سأواجهها بانتقالي إلى نادي العين، لأن الأجواء هنا لا تختلف عن النادي الأهلي المصري، الذي يلعب من أجل الفوز بجميع البطولات، لذلك كنت متفهماً تماماً سبب الانتقادات من الجمهور العيناوي في بداية مشواري مع الفريق».

وتابع: «الانتقادات جزء طبيعي من كرة القدم، خاصة عندما يكون اللاعب تحت ضغط النتائج أو المشاركات الكبيرة، وأنا أتقبل النقد طالما أنه في إطار رياضي، لكنني أركز دائماً على العمل داخل الملعب، لأن الرد الحقيقي يكون بالأداء وليس بالكلام، وهذا الفكر ساعدني على تجاوز فترة البداية الصعبة»





