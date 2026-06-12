رامي عباس ينفي الشائعات حول وجهة محمد صلاح المقبلة ويؤكد: الملف سري وشخصي

نفى وكيل أعمال محمد صلاح صحة التقارير التي تزعم حسم وجهة اللاعب بعد ليفربول، مؤكداً أن كل ما يُتداول مجرد تكهنات، وأن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

نفى الكولومبي رامي عباس ، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر، الشائعات التي تتداولها وسائل الإعلام حول وجهة اللاعب المقبلة بعد رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي.

وأكد عباس في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس أن كل ما يُنشر لا يتجاوز كونه تكهنات لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن ملف مستقبل صلاح يظل خاصاً وسرياً ولا يخضع للنقاش الإعلامي في الوقت الحالي. وأوضح وكيل الأعمال أن اللاعب ووكيله لا يرغبان في مناقشة الخطط المستقبلية الحساسة مع أطراف غير معنية، وأنه يتم التعامل مع الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن بردود عامة ومهذبة فقط، دون الدخول في أي تفاصيل تخص القرارات المقبلة، سواء كانت تتعلق بالانتقال أو الوجهة القادمة.

وأضاف عباس أن محمد صلاح بخير تماماً وأن التركيز منصب حالياً على أدائه مع الفريق الحالي. وجاء هذا التوضيح في ظل تقارير إعلامية مكثفة ربطت اسم صلاح بعدة أندية أوروبية وعربية بعد إعلان رحيله عن ليفربول وعدم استكمال عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. ولم يصدر أي بيان رسمي من اللاعب أو وكيله حول وجهته المقبلة، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي أو الدوري الإسباني أو العودة إلى الدوري الإيطالي.

يذكر أن محمد صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي، وحقق معه العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية، وسجل أرقاماً قياسية كهداف تاريخي للنادي في دوري الأبطال وأكثر لاعب أفريقي تسجيلاً في البريميرليغ. ويعد صلاح أحد أبرز نجوم الكرة العالمية ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، مما يجعل أي خبر عن مستقبله محط اهتمام واسع.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه الجماهير المصرية والعربية الإعلان الرسمي عن وجهته الجديدة، تتوالى التصريحات والتقارير غير المؤكدة التي تزيد من حالة الغموض. ويؤكد رامي عباس عبر حسابه باستمرار أن الأمور تسير بشكل طبيعي وأن أي خطوة ستتخذ في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، داعياً الجميع إلى التحلي بالصبر وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار اللاعب أو التأثير على تركيزه.

ويشهد سوق الانتقالات الصيفية القادم حركة كبيرة متوقعة، ومن المتوقع أن يكون محمد صلاح أحد أبرز الأسماء التي ستتحرك في الميركاتو، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع ليفربول. وتتجه الأنظار إلى وجهة صلاح التي قد تحدد مسار مسيرته الكروية في السنوات المقبلة، سواء بالبقاء في أوروبا أو خوض تجربة جديدة في دوري آخر.

وتبقى كل التكهنات مجرد احتمالات حتى يصدر بيان رسمي من اللاعب أو وكيله يؤكد الوجهة الجديدة، في وقت يبدو فيه أن الملف مغلق تماماً أمام وسائل الإعلام والجماهير





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