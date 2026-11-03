رالي دبي الصحراوي باها يستضيف مرحلة استعراضية في حديقة مشرف

رالي دبي الصحراوي باها يقام في النسخة العاشرة مع مرحلة استعراضية مجانية في حديقة مشرف يوم الجمعة، بحضور نخبة السائقين الدوليين استعداداً للمراحل الصحراوية.

تستعد حديقة مشرف الوطنية في دبي لاستضافة المرحلة الاستعراضية للنسخة العاشرة من رالي دبي الصحراوي "باها"، في حدث رياضي مميز يقام يوم الجمعة المقبل. تأتي هذه المبادرة لتنقل أجواء الإثابة والتشويق الخاصة برياضة الراليات الصحراوية إلى قلب المدينة، وذلك برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ينظم هذه الفعالية منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية "EMSO" للمرة الأولى في تاريخ هذا الحدث العالمي.

التفاصيل الفنية والجدول الزمني للمنافسات

سيشهد اليوم الرياضي مشاركة نخبة من المتسابقين الدوليين في فئات السيارات، والدراجات النارية، والدراجات الرباعية، حيث سيخوضون منافسات أمام الجماهير على فترتين distinct. من المقرر أن تنطلق منافسات الفترة الصباحية في حديقة مشرف الساعة 10:00 صباحاً وتنتهي عند الساعة 11:30 صباحاً. وتُستأنف المنافسات بعد ذلك في الفترة المسائية، حيث تبدأ الساعة 1:30 بعد الظهر وتختتم في الساعة 4:30 عصراً.

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تجربة الجمهور وإرشادات الوصول والسلامة

يتميز دخول الجماهير إلى الحديقة بالمجان، وفقاً للطاقة الاستيعابية المحددة للموقع، مما يتيح لمقيمي دبي وزوارها فرصة استثنائية لمشاهدة المتسابقين عن قرب قبل انتقالهم إلى الكثبان الرملية في منطقة القدرة. أكدت اللجنة المنظمة ضرورة التزام الحضور بالإرشادات الصادرة حول الدخول، ومناطق المشاهدة المخصصة، ومواقف السيارات. سيتم نشر كافة التحديثات الخاصة بالحدث تباعاً قبل يوم الجمعة لضمان تجربة سلسة وآمنة لجميع المشاركين.

الانطلاقة الرسمية وفستيفال باي في دبي فستيفال سيتي

بعد انتهاء المرحلة الاستعراضية في حديقة مشرف، تنتقل الفعاليات مساءً إلى فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول لاستضافة حفل الانطلاق الرسمي لرالي دبي الصحراوي "باها". ستُفتح أبواب الفعالية أمام الجماهير مجاناً اعتباراً من الساعة 8:00 مساءً، تمهيداً لانطلاق الحفل الفعلي في الساعة 8:30 مساءً. يتيح هذا الحدث للجمهور فرصة لاكتشاف أجواء الرالي ومشاهدة سيارات السباق والدراجات النارية عن قرب، والالتقاء بأبرز السائقين الدوليين.

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استراتيجية دبي الرياضية 2033 والدعم المؤسسي

يُقام رالي دبي الصحراوي "باها" خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، انسجاماً مع أهداف الخطة الاستراتيجية لقطاع الرياضة في دبي 2033. تستضيف دبي الجولة الختامية لبطولتي الاتحاد الدولي للسيارات، حيث لا تزال المنافسة على ألقاب الموسم مفتوحة. يحظى الرالي بدعم استراتيجي من حكومة دبي وجهات مثل القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، وإدارة المناطق البرية، والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، وجمارك دبي، وهيئة الطرق والمواصلات.

مواقف المنظمين والبلدية تجاه الفعالية الجديدة

أكد خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، أن استضافة المرحلة الاستعراضية في حديقة مشرف خطوة مهمة لتقريب الحدث من قلب المدينة بدلاً من توجيه الجماهير لمسافات طويلة في الصحراء. من جانبه، صرح بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، بأن هذه الاستضافة تمثل إضافة نوعية للتجارب الرياضية في أحد أبرز الوجهات الطبيعية في دبي، تعكس التزام البلدية بتطوير المساحات العامة وتعزيز حيويتها.